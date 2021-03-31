Агент Чорлуки обвинил руководство клуба в уходе защитника

Агент Степан Левин, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, прокомментировал уход игрока из клуба в конце сезона.
«Как я говорил ранее, клуб возглавили «опытные» люди, которые знают, что делают. Сложившаяся ситуация – результат подхода с их стороны. Вряд ли они когда-либо признают свою ошибку, для нашей стороны здесь и сейчас она очевидна.
Вопрос не касался финансов, деталей предложения или хода переговорного процесса. Существуют принципы этики и взаимоуважения. Сейчас всем немного грустно, но поезд с перрона ушел. «Локомотиву» желаем всего самого доброго и множества побед», – сказал Левин.
- Чорлука перешел в «Локо» в 2012 году.
- В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России.
- Хорват провел за команду 234 матча, в которых забил 9 голов.
Источник: «Чемпионат»