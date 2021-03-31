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Агент Чорлуки обвинил руководство клуба в уходе защитника

31 марта 2021, 23:10
6

Агент Степан Левин, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, прокомментировал уход игрока из клуба в конце сезона.

«Как я говорил ранее, клуб возглавили «опытные» люди, которые знают, что делают. Сложившаяся ситуация – результат подхода с их стороны. Вряд ли они когда-либо признают свою ошибку, для нашей стороны здесь и сейчас она очевидна.

Вопрос не касался финансов, деталей предложения или хода переговорного процесса. Существуют принципы этики и взаимоуважения. Сейчас всем немного грустно, но поезд с перрона ушел. «Локомотиву» желаем всего самого доброго и множества побед», – сказал Левин.

  • Чорлука перешел в «Локо» в 2012 году.
  • В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России.
  • Хорват провел за команду 234 матча, в которых забил 9 голов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1617223143
Весеннее обострение.
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вальтер79
1617223269
ну и куда ведро пойдет ждем новостей
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serglider
1617224305
Чорлуки 35 лет, наверное возраст дает о себе знать, раз клуб не хочет продлевать с ним контракт. Пусть доказывает своей игрой на поле свою ценность как футболиста.
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isakkobelini
1617253906
Сайчас Локо нужно найти качественную замену на долгие года
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Hektor 84
1617859017
Агент думал Чорлука еще лет 10 будет в Локо?
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