Агент Чорлуки обвинил руководство клуба в уходе защитника

Агент Степан Левин, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, прокомментировал уход игрока из клуба в конце сезона.

«Как я говорил ранее, клуб возглавили «опытные» люди, которые знают, что делают. Сложившаяся ситуация – результат подхода с их стороны. Вряд ли они когда-либо признают свою ошибку, для нашей стороны здесь и сейчас она очевидна.

Вопрос не касался финансов, деталей предложения или хода переговорного процесса. Существуют принципы этики и взаимоуважения. Сейчас всем немного грустно, но поезд с перрона ушел. «Локомотиву» желаем всего самого доброго и множества побед», – сказал Левин.