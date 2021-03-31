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    Агент Чорлуки обвинил руководство клуба в уходе защитника

    Агент Степан Левин, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, прокомментировал уход игрока из клуба в конце сезона.

    «Как я говорил ранее, клуб возглавили «опытные» люди, которые знают, что делают. Сложившаяся ситуация – результат подхода с их стороны. Вряд ли они когда-либо признают свою ошибку, для нашей стороны здесь и сейчас она очевидна.

    Вопрос не касался финансов, деталей предложения или хода переговорного процесса. Существуют принципы этики и взаимоуважения. Сейчас всем немного грустно, но поезд с перрона ушел. «Локомотиву» желаем всего самого доброго и множества побед», – сказал Левин.

    • Чорлука перешел в «Локо» в 2012 году.
    • В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России.
    • Хорват провел за команду 234 матча, в которых забил 9 голов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    31.03.2021 23:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +993

      serglider 1 час назад

      Чорлуки 35 лет, наверное возраст дает о себе знать, раз клуб не хочет продлевать с ним контракт. Пусть доказывает своей игрой на поле свою ценность как футболиста.

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      Рейтинг: +70

      вальтер79 1 час назад

      ну и куда ведро пойдет ждем новостей

      0
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      Рейтинг: +20512

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Весеннее обострение.

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