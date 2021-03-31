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Чорлука объявил об уходе из «Локомотива»

31 марта 2021, 22:15
9

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал пост в инстаграме, в котором сообщил о своем уходе из клуба в конце сезона.

«Дорогая красно-зеленая семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться. Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные девять лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб – огромная привилегия. Ваша любовь и ваше уважение ко мне навсегда останутся в моей памяти

Конечно, у нас вместе были и плохие сезоны, но были и те, в которых мы веселились и праздновали завоеванные титулы и трофеи до поздней ночи. Хочу поблагодарить всех дорогих мне людей – тренеров, партнеров по команде и тех, с кем я сотрудничал и работал бок о бок на протяжении девяти лет, благодаря вам у меня есть чувства, из-за них этот клуб будет моей большой любовью всю жизнь, а «Локо» навсегда приобрел своего настоящего болельщика. Спасибо вам от сердца, ваш Чарли 14. Сезон еще не окончен, и мы собираемся завершить его максимально удачно», – написал Чорлука.

  • Чорлука перешел в «Локо» в 2012 году.
  • В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России.
  • Хорват провел за команду 234 матча, в которых забил 9 голов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Ведрана Чорлуки
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран
Комментарии (9)
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GermanVo
1617218533
Отлично написано. Один из сильнейших ЦЗ нашего чемпионата много лет.
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wobaekat
1617219331
Потеря для всей РПЛ, кмк Легенда паровозов, наряду с Лоськовым, Маминовым, Пашининым и им подобным
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GoldPlayFIFARus9
1617222642
Жаль конечно. Профессионал своего дела, один из немногих добротных игроков? который ещё остался в нашем чемпионате. Скоро увы таких не будет совсем. Наш чемпионат катиться на дно с такими чинушами, лимитами, через ж*пу работающим ВАР, и прочим цирком уродов.
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ySS
1617223775
Славный игрок покидает РПЛ. Удачи по жизни
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Korsar_03
1617232211
Ну нет, блин
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isakkobelini
1617254021
Ну , а что красавчик выступая много лет в РПЛ заработал себе состояние, и теперь на заслуженный отдых
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Добрый Бобер
1617262244
Жаль.
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zigbert
1617282630
По его словам видно что человек с добротой относится к своему клубу. Надежный защитник. Трудно будет Локомотиву найти ему подобного.
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