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    Чорлука объявил об уходе из «Локомотива»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал пост в инстаграме, в котором сообщил о своем уходе из клуба в конце сезона.

    «Дорогая красно-зеленая семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться. Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные девять лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб – огромная привилегия. Ваша любовь и ваше уважение ко мне навсегда останутся в моей памяти

    Конечно, у нас вместе были и плохие сезоны, но были и те, в которых мы веселились и праздновали завоеванные титулы и трофеи до поздней ночи. Хочу поблагодарить всех дорогих мне людей – тренеров, партнеров по команде и тех, с кем я сотрудничал и работал бок о бок на протяжении девяти лет, благодаря вам у меня есть чувства, из-за них этот клуб будет моей большой любовью всю жизнь, а «Локо» навсегда приобрел своего настоящего болельщика. Спасибо вам от сердца, ваш Чарли 14. Сезон еще не окончен, и мы собираемся завершить его максимально удачно», – написал Чорлука.

    • Чорлука перешел в «Локо» в 2012 году.
    • В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России.
    • Хорват провел за команду 234 матча, в которых забил 9 голов.

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    Источник: Инстаграм Ведрана Чорлуки

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14771

      alarm 8 минут назад

      так 35 лет, ясен пень, что пора в загребы. только напоследок должен отодрать хряков, как раз 11 апреля у локо матч с позорным спартаком!

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      Рейтинг: +937

      wobaekat 35 минут назад

      Потеря для всей РПЛ, кмк
      Легенда паровозов, наряду с Лоськовым, Маминовым, Пашининым и им подобным

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      Рейтинг: +1483

      GermanVo 48 минут назад

      Отлично написано. Один из сильнейших ЦЗ нашего чемпионата много лет.

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