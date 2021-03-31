Чорлука объявил об уходе из «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал пост в инстаграме, в котором сообщил о своем уходе из клуба в конце сезона.

«Дорогая красно-зеленая семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться. Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные девять лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб – огромная привилегия. Ваша любовь и ваше уважение ко мне навсегда останутся в моей памяти

Конечно, у нас вместе были и плохие сезоны, но были и те, в которых мы веселились и праздновали завоеванные титулы и трофеи до поздней ночи. Хочу поблагодарить всех дорогих мне людей – тренеров, партнеров по команде и тех, с кем я сотрудничал и работал бок о бок на протяжении девяти лет, благодаря вам у меня есть чувства, из-за них этот клуб будет моей большой любовью всю жизнь, а «Локо» навсегда приобрел своего настоящего болельщика. Спасибо вам от сердца, ваш Чарли 14. Сезон еще не окончен, и мы собираемся завершить его максимально удачно», – написал Чорлука.

Чорлука перешел в «Локо» в 2012 году.

В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России.

Хорват провел за команду 234 матча, в которых забил 9 голов.