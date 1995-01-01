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    Агент Чорлуки: «У Ведрана есть достаточно интересные варианты в РПЛ и в других странах»

    Степан Левин, агент центрального защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, высказался о будущем своего клиента.

    «Ведран обдумает своe будущее в ближайшие месяцы и примет решение. У него есть достаточно интересные варианты в РПЛ и в других странах, рамок нет», – сказал агент футболиста.

    • В среду хорват анонсировал уход из «Локомотива».
    • В июне истекает контракт между сторонами.
    • Чорлука выступает за клуб с 2012 года, провел 234 матча, в которых забил 9 голов.

    Агент Чорлуки обвинил руководство клуба в уходе защитника

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16559

      vladimir-7 1 час назад

      Локомотив поднимет зарплату и В. Чорлука останется в клубе.

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