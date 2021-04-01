Агент Чорлуки: «У Ведрана есть достаточно интересные варианты в РПЛ и в других странах»

Степан Левин, агент центрального защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, высказался о будущем своего клиента.
«Ведран обдумает своe будущее в ближайшие месяцы и примет решение. У него есть достаточно интересные варианты в РПЛ и в других странах, рамок нет», – сказал агент футболиста.
- В среду хорват анонсировал уход из «Локомотива».
- В июне истекает контракт между сторонами.
- Чорлука выступает за клуб с 2012 года, провел 234 матча, в которых забил 9 голов.
Агент Чорлуки обвинил руководство клуба в уходе защитника
Источник: «Чемпионат»