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  • Смольников, Петров, Ионов – в основе «Краснодара» на матч с «Зенитом»; Чистяков, Малком, Дзюба сыграют у действующих чемпионов

Смольников, Петров, Ионов – в основе «Краснодара» на матч с «Зенитом»; Чистяков, Малком, Дзюба сыграют у действующих чемпионов

17 апреля 2021, 17:47
11

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Кайо, Петров, Мартынович, Газинский, Ионов, Классон, Олссон, Кабелла, Вандерсон.

Запасные: Бабурин, Чернов, Сорокин, Камболов, Стоцкий, Вильена, Ари, Марков, Сулейманов.

«Зенит»: Лунeв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулeв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.

Матч начнется в 19:00 по Москве.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Краснодар Зенит Дзюба Артем Ионов Алексей Смольников Игорь Чистяков Дмитрий Петров Сергей Малком
Комментарии (11)
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Январь 59
1618675344
Добьют сегодня раненого зверя. Вернее сказать полумертвого быка. Видимо сегодня Краснодар решил играть без нападающих.
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Кузьмич на трибуне
1618675499
Удачи Краснодар. Ну проявите свой характер, ну обидно за вас. В прошлые годы, такой матч был самым красивым в сезоне.
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Кузьмич на трибуне
1618676028
Невероятно!!! Краснодар повёл в счёте. Начало есть. Так держать.
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Январь 59
1618676203
Ура . Мы ведем! Не Дрейфим и продолжаем
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житель СПб
1618676653
Никакие очки не дымят... А чем-то даже хорошо, что 1 гол забил Краснодар - тем более, что действительно есть вопросы, хоть и не 100% -ые - и грубость при отборе, и микроскопический офсайд Ионова. Зато - Зенит разозлился и стал играть! А когда они играют, а не ходят - матч становится интересным (независимо от результата).
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житель СПб
1618677464
Мне показалось- или действительно Кайо в своей штрафной рукой Азмуна на землю отправлял?
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житель СПб
1618677616
Артем опять ходит по полю...
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житель СПб
1618677738
Что, Иванов тоже "судья Зенита"? Руки не замечает, стоя рядом...
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житель СПб
1618678047
Хороший матч! Приятно смотреть.
Ответить
житель СПб
1618680511
67 минута - Лунев в лучших своих традициях!
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