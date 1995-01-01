Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Смольников, Петров, Ионов – в основе «Краснодара» на матч с «Зенитом»; Чистяков, Малком, Дзюба сыграют у действующих чемпионов

    Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников, Кайо, Петров, Мартынович, Газинский, Ионов, Классон, Олссон, Кабелла, Вандерсон.

    Запасные: Бабурин, Чернов, Сорокин, Камболов, Стоцкий, Вильена, Ари, Марков, Сулейманов.

    «Зенит»: Лунeв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Дзюба, Азмун.

    Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулeв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.

    Матч начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1953

      Алехсбургер. 13 минут назад

      не смешно будет ,если третье чемпионство порешается опять в матче с Краснодаром...
      Даёшь интригу.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84600
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru