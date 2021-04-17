Смольников, Петров, Ионов – в основе «Краснодара» на матч с «Зенитом»; Чистяков, Малком, Дзюба сыграют у действующих чемпионов

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Кайо, Петров, Мартынович, Газинский, Ионов, Классон, Олссон, Кабелла, Вандерсон.

Запасные: Бабурин, Чернов, Сорокин, Камболов, Стоцкий, Вильена, Ари, Марков, Сулейманов.

«Зенит»: Лунeв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулeв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.

Матч начнется в 19:00 по Москве.