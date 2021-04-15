UOL: «Шахтер» досрочно расторгнет контракт с Тайсоном

Нападающий «Шахтера» Тайсон договорился с клубом о досрочном прекращении сотрудничества.
По информации UOL Esporte, стороны согласовали расторжение контракта, рассчитанного до июня этого года.
Ожидается, что в ближайшее время 33-летний бразилец станет игроком «Интернасьонала».
- Тайсон выступал за «Шахтер» с 2013 года.
- В его активе 55 голов и 78 ассистов в 299 матчах.
- Уже почти месяц форвард находится в дубле за отказ выйти на замену.
Источник: UOL Esporte
Бразильский информационный портал, 73-й ресурс по посещаемости во всем мире и пятый в Бразилии. Аудитория в твиттере – 1,2 миллиона человек.