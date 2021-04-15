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    UOL: «Шахтер» досрочно расторгнет контракт с Тайсоном

    Нападающий «Шахтера» Тайсон договорился с клубом о досрочном прекращении сотрудничества.

    По информации UOL Esporte, стороны согласовали расторжение контракта, рассчитанного до июня этого года.

    Ожидается, что в ближайшее время 33-летний бразилец станет игроком «Интернасьонала».

    • Тайсон выступал за «Шахтер» с 2013 года.
    • В его активе 55 голов и 78 ассистов в 299 матчах.
    • Уже почти месяц форвард находится в дубле за отказ выйти на замену.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: UOL Esporte

    Бразильский информационный портал, 73-й ресурс по посещаемости во всем мире и пятый в Бразилии. Аудитория в твиттере – 1,2 миллиона человек.

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