Нагельсман: «Переговоров с «Баварией» не было и не будет. Контракт с «Лейпцигом» истекает в 2023 году»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман прокомментировал информацию о том, что он станет новым главным тренером «Баварии».
«Переговоров с «Баварией» не было и не будет. Не понимают, откуда Маттеус взял эту информацию. Конечно, это относится и к моим агентам – они тоже не разговаривали с «Баварией».
Мне нечего обсуждать с «Баварией». Контракт с «Лейпцигом» заканчивается в 2023 году», – сказал Нагельсман.
- Нагельсман возглавляет «Лейпциг» с лета 2019 года.
- Ханс-Дитер Флик может покинуть «Баварию» и возглавить сборную Германии.
Источник: FCBInside