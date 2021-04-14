Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Нагельсман: «Переговоров с «Баварией» не было и не будет. Контракт с «Лейпцигом» истекает в 2023 году»

    Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман прокомментировал информацию о том, что он станет новым главным тренером «Баварии».

    «Переговоров с «Баварией» не было и не будет. Не понимают, откуда Маттеус взял эту информацию. Конечно, это относится и к моим агентам – они тоже не разговаривали с «Баварией».

    Мне нечего обсуждать с «Баварией». Контракт с «Лейпцигом» заканчивается в 2023 году», – сказал Нагельсман.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: FCBInside

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84512
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru