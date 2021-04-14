Нагельсман: «Переговоров с «Баварией» не было и не будет. Контракт с «Лейпцигом» истекает в 2023 году»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман прокомментировал информацию о том, что он станет новым главным тренером «Баварии».

«Переговоров с «Баварией» не было и не будет. Не понимают, откуда Маттеус взял эту информацию. Конечно, это относится и к моим агентам – они тоже не разговаривали с «Баварией».

Мне нечего обсуждать с «Баварией». Контракт с «Лейпцигом» заканчивается в 2023 году», – сказал Нагельсман.