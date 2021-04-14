Маттеус: «Флик летом примет предложение возглавить сборную Германии»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии, сообщает бывший футболист мюнхенцев Лотар Маттеус.

«Флик провел последний матч в Лиге чемпионов в качестве тренера «Баварии».

Он первый выбор Немецкого футбольного союза на замену Йоахима Лева. Флик примет предложение летом», – сказал Маттеус в эфире Sky Germany.