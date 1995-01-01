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    ЭСК считает, что мяч не коснулся руки Пабло и Сильянова в штрафной «Локомотива» в дерби со «Спартаком»

    ЭСК РФС объяснила, почему признала верными все решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак» (2:0).

    «Спартак» просил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в дерби.

    «Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 44-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что первым в мяч сыграл защитник «Локомотива» Александр Сильянов. Последовавший за игрой в мяч легкий контакт между футболистами «Локомотива» Александром Сильяновым и «Спартака» Квинси Промесом комиссия расценивает как нормальный, игровой, поэтому согласна с решением арбитра продолжить игру.

    Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 52-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что по имеющимся видеозаписям спорного эпизода мяч после удара футболиста «Спартака» Виктора Мозеса отрикошетил от груди игрока «Локомотива» Пабло, не коснувшись его руки.

    Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 87-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что после рикошета мяча от бедра футболиста «Локомотива» Александра Сильянова он отскакивает к игроку «Спартака» Павлу Маслову, не коснувшись руки защитника», – цитирует ЭСК пресс-служба РФС.

    Фетисов: «Спартак» не разделяет решение ЭСК по судейству Левникова в игре с «Локомотивом»

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9567

      Hektor 84 27 секунд назад

      Кто бы сомневался? В продажной стране папа ни когда не накажет нашкодившего сыночка. Притом сынок деньжат срубил. Рфс не зря Левникова назначил, я еще до игры об этом писал.

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      Рейтинг: +18286

      slavutiq70 5 минут назад

      Жалко нельзя здесь выкладывать видео,,,,а то бы выложил в замедленном темпе,где видна 100% игра рукой,,,

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      Рейтинг: -83

      Свин-токсик 8 минут назад

      Это не рикошет, и не самострел, а тот самый эпизод, регламентированный правилом о неосознанной игре в мяч, которая подразумевает бесконтрольные и бездумные действия.
      ЭСК - ********.

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      Рейтинг: +1474

      spam2009 9 минут назад

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