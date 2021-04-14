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  • ЭСК считает, что мяч не коснулся руки Пабло и Сильянова в штрафной «Локомотива» в дерби со «Спартаком»

ЭСК считает, что мяч не коснулся руки Пабло и Сильянова в штрафной «Локомотива» в дерби со «Спартаком»

14 апреля 2021, 16:53
35

ЭСК РФС объяснила, почему признала верными все решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак» (2:0).

«Спартак» просил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в дерби.

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 44-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что первым в мяч сыграл защитник «Локомотива» Александр Сильянов. Последовавший за игрой в мяч легкий контакт между футболистами «Локомотива» Александром Сильяновым и «Спартака» Квинси Промесом комиссия расценивает как нормальный, игровой, поэтому согласна с решением арбитра продолжить игру.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 52-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что по имеющимся видеозаписям спорного эпизода мяч после удара футболиста «Спартака» Виктора Мозеса отрикошетил от груди игрока «Локомотива» Пабло, не коснувшись его руки.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что после рикошета мяча от бедра футболиста «Локомотива» Александра Сильянова он отскакивает к игроку «Спартака» Павлу Маслову, не коснувшись руки защитника», – цитирует ЭСК пресс-служба РФС.

Фетисов: «Спартак» не разделяет решение ЭСК по судейству Левникова в игре с «Локомотивом»

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Пабло Сильянов Александр
Комментарии (35)
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slavа0508
1618409137
Жалко нельзя здесь выкладывать видео,,,,а то бы выложил в замедленном темпе,где видна 100% игра рукой,,,
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Hektor 84
1618409428
Кто бы сомневался? В продажной стране папа ни когда не накажет нашкодившего сыночка. Притом сынок деньжат срубил. Рфс не зря Левникова назначил, я еще до игры об этом писал.
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zra78
1618409626
Да все и без ЭСК знали это....
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Dizgen
1618410402
Зенит выиграл и то ныли в комментах
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Dizgen
1618410626
Конченные м р а з и.
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spam2009
1618412463
конченные
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NewLife
1618413254
Мозес попал в грудь Пабло ))) ??? Чтоб у ваших жен в ЭСК была такая грудь как у пабло, с.уки.
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acor94
1618415881
Жаль, я бы хотел что бы Локо засчитали тех поражение. Хочется что бы была борьба и Зенит выйграл чемпионство в последнем туре, а не как обычно за год в кабинете.
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vladimir-7
1618417965
А. Дюков, если Федун ещё раз погрозит увести команду с поля и не выпускать её дальше, не останавливай его в этом разумном решении.
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Поллитра
1618471020
Уже достал иза каждого угла свинячий визг.Сделайте себе ФК Нытик.
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