ЭСК считает, что мяч не коснулся руки Пабло и Сильянова в штрафной «Локомотива» в дерби со «Спартаком»

ЭСК РФС объяснила, почему признала верными все решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (2:0).

«Спартак» просил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в дерби.

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 44-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что первым в мяч сыграл защитник «Локомотива» Александр Сильянов. Последовавший за игрой в мяч легкий контакт между футболистами «Локомотива» Александром Сильяновым и «Спартака» Квинси Промесом комиссия расценивает как нормальный, игровой, поэтому согласна с решением арбитра продолжить игру.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 52-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что по имеющимся видеозаписям спорного эпизода мяч после удара футболиста «Спартака» Виктора Мозеса отрикошетил от груди игрока «Локомотива» Пабло, не коснувшись его руки.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что после рикошета мяча от бедра футболиста «Локомотива» Александра Сильянова он отскакивает к игроку «Спартака» Павлу Маслову, не коснувшись руки защитника», – цитирует ЭСК пресс-служба РФС.

Фетисов: «Спартак» не разделяет решение ЭСК по судейству Левникова в игре с «Локомотивом»