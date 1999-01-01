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    ЭСК РФС признал верными все решения Левникова в матче «Локомотив» – «Спартак»

    Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку работе арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

    «Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам было единогласное решение. Глобально все решения (по резонансным моментам в матче «Локомотива» и «Спартака») признали верными? Конечно», – сказал после заседания глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

    • «Локомотив» победил со счетом 2:0.
    • «Спартак» просил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в дерби.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:18
    Комментарии33
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      Рейтинг: +18265

      slavutiq70 2 минуты назад

      ..Бомбардир" а что не добавить функцию добавления в комментарии фото и видео,болельщики могли бы так сказать документально подтверждать свои высказывания,,,,,



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      Рейтинг: +7332

      piligrim1986 2 минуты назад

      рука руку моет)))

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      Рейтинг: +20563

      silver29 4 минуты назад

      Не удивительно, что уже и чемпион определен (((( слышен одобрительный гул с питерских мусоросборников

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      Рейтинг: +2154

      Челнинец 4 минуты назад

      да этот позорный РПЛ давно уже не смотрю, все видят что Зинит без судейства и в тройку не войдет, только к.о.нче.ные болельщики этого недоклуба утверждают обратное, разве это интересно смотреть на игры где за Попу тащат этот Зинит! в ЛЧ все стает на свои места, без помощи судей 4 место в группе, позорный футбол в стране, продажный!

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      Рейтинг: +99

      Рыжий дьявол 10 минут назад

      Походу пока у власти ВВП так и будет всё делаться в угоду Питеру,,,

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      Рейтинг: +18265

      slavutiq70 11 минут назад

      Какой то мерзкий , купленный чемпионат у нас,раньше хоть как то маскировали а сейчас в наглую просто,,,,

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      Рейтинг: +98

      SpartakFirst064 13 минут назад

      Может и заслужена победа Локо спорить не буду , а вот что пендаль был однозначно, да и вообще всё странно с определением была рука или нет, в одном матче так трактуют в другом по другому, то фотошоп применяют,,, РФС полностью оборалось в этом сезоне,,,

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      Рейтинг: +164

      Боцман52 14 минут назад

      Еще скажут, что после детальных просмотров видео не Сухина выходил из судейской комнаты, а сотрудник Спартака.

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      Рейтинг: +164

      Боцман52 19 минут назад

      Как будто кто то ждал других решений ЭСК

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      Рейтинг: +4687

      Гавроша 21 минуту назад

      А сколько было визгу и вони!!! Из-за чего?

      Свиньи не умеют проигрывать достойно, стыдно за них!!!!

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      Рейтинг: +98

      SpartakFirst064 > Гавроша 18 минут назад

      А что бы Газпромовской РФС не признал бы все решения правильными????

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      Рейтинг: +99

      Рыжий дьявол > Гавроша 16 минут назад

      Странно было бы если РФС поступил бы по другому, ведь чемпионат полностью строится в угоду Газпрому,,

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