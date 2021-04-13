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  • ЭСК РФС признал верными все решения Левникова в матче «Локомотив» – «Спартак»

ЭСК РФС признал верными все решения Левникова в матче «Локомотив» – «Спартак»

13 апреля 2021, 17:18
75

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку работе арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам было единогласное решение. Глобально все решения (по резонансным моментам в матче «Локомотива» и «Спартака») признали верными? Конечно», – сказал после заседания глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

  • «Локомотив» победил со счетом 2:0.
  • «Спартак» просил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в дерби.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Левников Кирилл
Комментарии (75)
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"supermax"
1618323644
Признавайтесь, кто сомневался?... Шах и мат протестанты.... Ура российскому футболу!
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_Marqella_
1618324673
Справедливость восторжествовала....))
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NewLife
1618325721
Вот что Авраам Линкольн говорил про РФС: "Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя всё время дурачить всех." Хотя придурковатым бомжам можно все время заливать божью росу.
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Dizgen
1618325864
Конченные м р а з и
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Челнинец
1618328138
да этот позорный РПЛ давно уже не смотрю, все видят что Зинит без судейства и в тройку не войдет, только к.о.нче.ные болельщики этого недоклуба утверждают обратное, разве это интересно смотреть на игры где за Попу тащат этот Зинит! в ЛЧ все стает на свои места, без помощи судей 4 место в группе, позорный футбол в стране, продажный!
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Свин-токсик
1618328892
Все? А какие рассматривали?
Ответить
Свин-токсик
1618329071
Наймите уже человека, который в течение матча будет нарезку делать со всеми неверными решениями, в том числе и в поле. Какие проблемы?
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absent32
1618330382
Бомбардир я конечно понимаю новость важная, но порядком уже достала. Вердикт вынесен все довольны и все счастливы, за исключением тех кто больше всех недоволен. Всегда недоволен, во всем - Спартак! Просто, если бы Спартак победил, то говорили о игроках которые сыграли очередной великолепный матч. Но проиграли, и надо же как то прикрыть поражение чем то позитивным для себя. Но никто теперь уже не скажет, как первый гол пришел из зоны Маслова, или как провалилась оборона перед красной карточкой Аиртона, а потом невразумительная стенка от Максименко и красавец гол от Смолова. Просто Спартак все затер своими претензиями ко всему миру, но только не к себе!!! Чего обратился к Бомбардиру в самом начале. Там наши девченки вышли на Евро-2022, но я так понимаю Женская Сборная России не относится ни каким боком к футболу и об этом можно промолчать?! зато еще пару десятков новостей выпишите про Локо, Спартак, Сухину и Гильерме!!!
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mirspirs25
1618333360
Сейчас опять начнут сниматься с чемпионата. Любое поражение Спартака - это всегда только происки судей, а любая победа - это гениальная тактическая выучка, фантастическая физическая форма, весь состав вместе с запасными срочно нужно в основу всех сборных, скауты баварии, реала и мансити обрывают трубки, в лиге чемпионов уже крестятся на следующий год. Постоянная истерия
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JTherry
1618338168
прям, Америку открыли... ЭСК признал все решения Левникова правильными по двум причинам: во-первых, он сын Левникова-старшего, работающего в ЭСК, во-вторых, для того, чтобы потом подвести к выводу, что влияния Сухины, зашедшего в судейскую, на решения в матче не было... корпоративная лояльность) в РПЛ не судьи - "ангелы" Фемиды с закрытыми глазами или кроты...
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