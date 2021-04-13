ЭСК РФС признал верными все решения Левникова в матче «Локомотив» – «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку работе арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам было единогласное решение. Глобально все решения (по резонансным моментам в матче «Локомотива» и «Спартака») признали верными? Конечно», – сказал после заседания глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.