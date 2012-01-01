Фетисов: «Спартак» не разделяет решение ЭСК по судейству Левникова в игре с «Локомотивом»

Спорить с начальством решили? Снять с них 6 очей или отправить в ФНЛ. Пусть Крылышки вместо них играют!
Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на то, что экспертно-судейская комиссия РФС признала верными все решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива».
«Клуб не разделяет решение ЭСК. Все участники матча со стороны «Спартака» и большое количество независимых экспертов говорили, что необходимо в спорных моментах поставить пенальти. Тем не менее, решение принято.
Возможно, если показ футбола в России, в частности, повторов спорных моментов, станет более качественным, то таких моментов станет меньше», – сказал Фетисов.
- «Спартак» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2.
- Клуб просил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в дерби.