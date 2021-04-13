Фетисов: «Спартак» не разделяет решение ЭСК по судейству Левникова в игре с «Локомотивом»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на то, что экспертно-судейская комиссия РФС признала верными все решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Клуб не разделяет решение ЭСК. Все участники матча со стороны «Спартака» и большое количество независимых экспертов говорили, что необходимо в спорных моментах поставить пенальти. Тем не менее, решение принято.

Возможно, если показ футбола в России, в частности, повторов спорных моментов, станет более качественным, то таких моментов станет меньше», – сказал Фетисов.