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    Фетисов: «Спартак» не разделяет решение ЭСК по судейству Левникова в игре с «Локомотивом»

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на то, что экспертно-судейская комиссия РФС признала верными все решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива».

    «Клуб не разделяет решение ЭСК. Все участники матча со стороны «Спартака» и большое количество независимых экспертов говорили, что необходимо в спорных моментах поставить пенальти. Тем не менее, решение принято.

    Возможно, если показ футбола в России, в частности, повторов спорных моментов, станет более качественным, то таких моментов станет меньше», – сказал Фетисов.

    • «Спартак» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2.
    • Клуб просил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в дерби.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10543

      paracetamol 19 минут назад

      Спорить с начальством решили? Снять с них 6 очей или отправить в ФНЛ. Пусть Крылышки вместо них играют!

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