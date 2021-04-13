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  • Фетисов: «Спартак» не разделяет решение ЭСК по судейству Левникова в игре с «Локомотивом»

Фетисов: «Спартак» не разделяет решение ЭСК по судейству Левникова в игре с «Локомотивом»

13 апреля 2021, 18:12
12

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на то, что экспертно-судейская комиссия РФС признала верными все решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Клуб не разделяет решение ЭСК. Все участники матча со стороны «Спартака» и большое количество независимых экспертов говорили, что необходимо в спорных моментах поставить пенальти. Тем не менее, решение принято.

Возможно, если показ футбола в России, в частности, повторов спорных моментов, станет более качественным, то таких моментов станет меньше», – сказал Фетисов.

  • «Спартак» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2.
  • Клуб просил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в дерби.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Левников Кирилл
Комментарии (12)
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paracetamol
1618327193
Спорить с начальством решили? Снять с них 6 очей или отправить в ФНЛ. Пусть Крылышки вместо них играют!
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Dizgen
1618329791
Надо уходить в чемпионат Белоруссии с этими м р а з я м и никому кроме зины ничего не светит
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NewLife
1618331780
___Вы допустили ошибку, надо исправить __Иди на йух и заткнись ___ Я не разделяю ваше мнение.
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ААМ
1618339747
Играть надо, а не склоками заниматься.
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воинКС
1618385426
если не можешь доказать обратное, то хорош как жадный адвокат щёки надувать. не можешь изменить, работай над проблемой , больше камер надо, больше повторов меньше споров.
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sined1951
1618396013
А кого интересует разделяете вы или не разделяете. Как решили судья и ЭСК так и будет. Еще нам не хватало ваших указивок и мнений.
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