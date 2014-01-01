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    Неймар: «Мы выбили великую команду. Теперь «ПСЖ» должен всегда стремиться выходить в полуфинал»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов в противостоянии с «Баварией» (3:2, 0:1).

    «Я счастлив, несмотря на поражение. Мы столкнулись с великой командой. Сегодня мы показали, что «ПСЖ» такая же великая команда. Мы выбили победителя Лиги чемпионов.

    Мы выполнили свою цель, и теперь в полуфинале. Однако, нужно работать еще больше и усерднее, а также надеяться на то, что полуфинал сложится для нас благоприятно.

    Упущенные моменты? Я почти не переживаю. Счастлив, что мы вышли в полуфинал. «ПСЖ» – отличная команда. Теперь мы должны всегда стремиться выходить в полуфинал», – сказал Неймар.

    • Впервые в истории действующий победитель ЛЧ вылетел из турнира от команды, которую обыграл в финале прошлого сезона.
    • Парижане сыграют в полуфинале с победителем пары «Манчестер Сити»«Боруссия».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RMC Sport

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