Неймар: «Мы выбили великую команду. Теперь «ПСЖ» должен всегда стремиться выходить в полуфинал»

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов в противостоянии с «Баварией» (3:2, 0:1).

«Я счастлив, несмотря на поражение. Мы столкнулись с великой командой. Сегодня мы показали, что «ПСЖ» такая же великая команда. Мы выбили победителя Лиги чемпионов.

Мы выполнили свою цель, и теперь в полуфинале. Однако, нужно работать еще больше и усерднее, а также надеяться на то, что полуфинал сложится для нас благоприятно.

Упущенные моменты? Я почти не переживаю. Счастлив, что мы вышли в полуфинал. «ПСЖ» – отличная команда. Теперь мы должны всегда стремиться выходить в полуфинал», – сказал Неймар.