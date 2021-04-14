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  • Неймар: «Мы выбили великую команду. Теперь «ПСЖ» должен всегда стремиться выходить в полуфинал»

Неймар: «Мы выбили великую команду. Теперь «ПСЖ» должен всегда стремиться выходить в полуфинал»

14 апреля 2021, 01:23
5

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов в противостоянии с «Баварией» (3:2, 0:1).

«Я счастлив, несмотря на поражение. Мы столкнулись с великой командой. Сегодня мы показали, что «ПСЖ» такая же великая команда. Мы выбили победителя Лиги чемпионов.

Мы выполнили свою цель, и теперь в полуфинале. Однако, нужно работать еще больше и усерднее, а также надеяться на то, что полуфинал сложится для нас благоприятно.

Упущенные моменты? Я почти не переживаю. Счастлив, что мы вышли в полуфинал. «ПСЖ» – отличная команда. Теперь мы должны всегда стремиться выходить в полуфинал», – сказал Неймар.

  • Впервые в истории действующий победитель ЛЧ вылетел из турнира от команды, которую обыграл в финале прошлого сезона.
  • Парижане сыграют в полуфинале с победителем пары «Манчестер Сити»«Боруссия».

Источник: RMC Sport
Лига чемпионов ПСЖ Неймар
Комментарии (5)
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almanev
1618379620
А до этого стремились выходить в 1/8 ?
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Cules2013
1618386126
Если Неймар и дальше будет так пороть моменты, то Сити может за такое сильно наказать. Если Сити вообще будет в 1/2. Да и у самих горожан бокопоров хватает) Скучно не будет, крч.
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portero
1618397432
Я по наивности думал что они на кубок замахнулись, благо соперники не в лучшей форме...
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zigbert
1618495474
Выбить действующего победителя ЛЧ, почетно. Но важнее самим стать обладателем Кубка.
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