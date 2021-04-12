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  • РПЛ. ЦСКА обыграл «Ротор», победив в третьем матче после назначения Олича

РПЛ. ЦСКА обыграл «Ротор», победив в третьем матче после назначения Олича

12 апреля 2021, 20:53
13

В матче 25-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле взял верх над «Ротором».

Москвичи выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Чидеры Эджуке и Хосе Саломона Рондона.

Столичная команда одержала третью победу подряд (две в РПЛ и одну в Кубке России) после назначения Ивицы Олича на пост главного тренера.

Набрав три очка, ЦСКА поднялся с пятого на четвертое место в турнирной таблице лиги. «Ротор» остался на 14-м месте.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

ЦСКА (Москва) – Ротор (Волгоград) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эджуке, 45; 2:0 – Рондон, 70.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Карпов, Фернандес, Марадишвили (Дзагоев, 64), Обляков (Ахметов, 77), Сигурдссон (Тикнизян, 64), Влашич, Эджуке (Яковлев, 88), Рондон (Чалов, 77).

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Песегов (Медведь, 84), Давиташвили (Кипиани, 60), Понсе (Арабидзе, 88), Фламарион (Муллин, 60).

Предупреждение: Ахметов, 89 – нет.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ротор
Комментарии (13)
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Свин-токсик
1618250155
Просто ужас. Раньше они побеждали под дни рождения: Гинера, клуба, стадиона, спортивного директора, группы Руки Вверх, Березуцких, Игнашевича. А теперь под назначение легенды клуба три пенальти в одном матче бьют.
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ruded
1618250239
С ПОБЕДОЙ!
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CSKA57
1618250699
С победой!!!
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prtcs
1618250907
С победой всех. Эджуке прибавляет, Рондон топ..Дальше игры за 6 очков и борьба за Кубок, вперёд ЦСКА...
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slavа0508
1618250926
Борьба за ЛЧ обострилась до предела,,,
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SpartakFirst064
1618251115
Теперь борьба за чемпионство будет до последнего тура(Зенит у меня идёт вне конкурса у него свой чемпионат)
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Рубинище
1618251741
с победой. Но посмотрим, когда игры с прямыми конкурентами будут
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Дэс
1618252953
С победой! Жду не дождусь дерби!
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фанат джигурды
1618253598
Рондону надо почаще на автобусе ездить- сразу с игры забил. До Сочи на автобусе доедет- вообще пента-трик положит.
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житель СПб
1618254307
Матч смотрел. Смотрел внимательно. Поздравляю армейцев с 3 очками! Но. 1 тайм Ротор смотрелся лучше. Забив, ЦСКА стал играть по счету, вторым номером, и только недостаточный класс Ротора не позволил ему сравнять счет. Так что результат есть - а вот игры нет. Олича хвалить пока не за что...
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