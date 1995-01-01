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    РПЛ. ЦСКА обыграл «Ротор», победив в третьем матче после назначения Олича

    В матче 25-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле взял верх над «Ротором».

    Москвичи выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Чидеры Эджуке и Хосе Саломона Рондона.

    Столичная команда одержала третью победу подряд (две в РПЛ и одну в Кубке России) после назначения Ивицы Олича на пост главного тренера.

    Набрав три очка, ЦСКА поднялся с пятого на четвертое место в турнирной таблице лиги. «Ротор» остался на 14-м месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ротор (Волгоград) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Эджуке, 45; 2:0 – Рондон, 70.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Карпов, Фернандес, Марадишвили (Дзагоев, 64), Обляков (Ахметов, 77), Сигурдссон (Тикнизян, 64), Влашич, Эджуке (Яковлев, 88), Рондон (Чалов, 77).

    «Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Песегов (Медведь, 84), Давиташвили (Кипиани, 60), Понсе (Арабидзе, 88), Фламарион (Муллин, 60).

    Предупреждение: Ахметов, 89 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии11
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      Рейтинг: +6022

      Рубинище 4 минуты назад

      с победой. Но посмотрим, когда игры с прямыми конкурентами будут

      1
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      Рейтинг: +93

      SpartakFirst064 15 минут назад

      Теперь борьба за чемпионство будет до последнего тура(Зенит у меня идёт вне конкурса у него свой чемпионат)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +930

      Радио1000шумеров 15 минут назад

      Опять ̶Г̶и̶н̶е̶р̶ Олич занес. Доколе?)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18245

      slavutiq70 18 минут назад

      Борьба за ЛЧ обострилась до предела,,,

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11871

      Persona_non_Grata 18 минут назад

      Да борьба за 2-е место обострилась , ждем интересную концовочку .

      0
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      Рейтинг: +1888

      prtcs 18 минут назад

      С победой всех. Эджуке прибавляет, Рондон топ..Дальше игры за 6 очков и борьба за Кубок, вперёд ЦСКА...

      3
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      Рейтинг: +2389

      CSKA57 22 минуты назад

      С победой!!!

      4
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      Рейтинг: +1198

      ruded 29 минут назад

      С ПОБЕДОЙ!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3041

      Бомбардиръ 29 минут назад

      С победой! И в хоккее сейчас дерём Зенит) Пока тоже 2-0.

      5
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      Рейтинг: +11726

      Skull_Boy 31 минуту назад

      А не_гритенок то у ЦСКА дает жару

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