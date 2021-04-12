РПЛ. ЦСКА обыграл «Ротор», победив в третьем матче после назначения Олича

В матче 25-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле взял верх над «Ротором».

Москвичи выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Чидеры Эджуке и Хосе Саломона Рондона.

Столичная команда одержала третью победу подряд (две в РПЛ и одну в Кубке России) после назначения Ивицы Олича на пост главного тренера.

Набрав три очка, ЦСКА поднялся с пятого на четвертое место в турнирной таблице лиги. «Ротор» остался на 14-м месте.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

ЦСКА (Москва) – Ротор (Волгоград) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эджуке, 45; 2:0 – Рондон, 70.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Карпов, Фернандес, Марадишвили (Дзагоев, 64), Обляков (Ахметов, 77), Сигурдссон (Тикнизян, 64), Влашич, Эджуке (Яковлев, 88), Рондон (Чалов, 77).

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Песегов (Медведь, 84), Давиташвили (Кипиани, 60), Понсе (Арабидзе, 88), Фламарион (Муллин, 60).

Предупреждение: Ахметов, 89 – нет.

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