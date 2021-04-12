Николич – о продлении контракта Жемалетдинова: «Знаю, что есть желание со всех сторон»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий по поводу будущего нападающего Рифата Жемалетдинова.
«Рифат Жемалетдинов будет с нами, он наш воспитанник и хорошо играет. Со всех сторон есть желание продлить контракт. Я не знаю, подпишет ли он контракт, но знаю, что есть желание со всех сторон», – сказал Николич.
- Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2023 года.
- В текущем сезоне Жемалетдинов забил два гола и сделал пять ассистов в 23 матчах.
- В феврале сообщалось об интересе к форварду со стороны «Краснодара».
Источник: «Чемпионат»