Николич – о продлении контракта Жемалетдинова: «Знаю, что есть желание со всех сторон»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий по поводу будущего нападающего Рифата Жемалетдинова.

«Рифат Жемалетдинов будет с нами, он наш воспитанник и хорошо играет. Со всех сторон есть желание продлить контракт. Я не знаю, подпишет ли он контракт, но знаю, что есть желание со всех сторон», – сказал Николич.