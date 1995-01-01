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    Николич – о продлении контракта Жемалетдинова: «Знаю, что есть желание со всех сторон»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий по поводу будущего нападающего Рифата Жемалетдинова.

    «Рифат Жемалетдинов будет с нами, он наш воспитанник и хорошо играет. Со всех сторон есть желание продлить контракт. Я не знаю, подпишет ли он контракт, но знаю, что есть желание со всех сторон», – сказал Николич.

    • Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2023 года.
    • В текущем сезоне Жемалетдинов забил два гола и сделал пять ассистов в 23 матчах.
    • В феврале сообщалось об интересе к форварду со стороны «Краснодара».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20624

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Давай, Рифат, продлевай контракт и начинай работать над скоростью, немного медлительный ты.

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