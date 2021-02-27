«Краснодар» интересуется форвардом «Локомотива» Жемалетдиновым

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов может покинуть команду ближайшим летом.

Контракт игрока с клубом истекает в июне, и стороны пока не могут договориться о его продлении.

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Краснодар». Также включиться в борьбу за него может «Динамо», не сумевшее купить у «Спартака» Зелимхана Бакаева.