Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    «Краснодар» интересуется форвардом «Локомотива» Жемалетдиновым

    Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов может покинуть команду ближайшим летом.

    Контракт игрока с клубом истекает в июне, и стороны пока не могут договориться о его продлении.

    По информации журналиста Нобеля Арустамяна, интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Краснодар». Также включиться в борьбу за него может «Динамо», не сумевшее купить у «Спартака» Зелимхана Бакаева.

    • В текущем сезоне Жемалетдинов провел за «Локомотив» 16 матчей и сделал один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:55
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20760

      Боцман59rus 1 час назад

      С такими покупками Краснодар будет соседствовать с Уралом и химками

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1683

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Отдавать этого не очень точного человека... При чем за любые деньги.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +45508

      portero > LOKOfanatik19 1 час назад

      Если контракт истекает летом, то он свободный агент... какие деньги?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83169
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru