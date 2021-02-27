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  • «Краснодар» интересуется форвардом «Локомотива» Жемалетдиновым

«Краснодар» интересуется форвардом «Локомотива» Жемалетдиновым

27 февраля 2021, 14:55
7

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов может покинуть команду ближайшим летом.

Контракт игрока с клубом истекает в июне, и стороны пока не могут договориться о его продлении.

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Краснодар». Также включиться в борьбу за него может «Динамо», не сумевшее купить у «Спартака» Зелимхана Бакаева.

  • В текущем сезоне Жемалетдинов провел за «Локомотив» 16 матчей и сделал один ассист.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Динамо Жемалетдинов Рифат Арустамян Нобель
Комментарии (7)
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LOKOfanatik19
1614427697
Отдавать этого не очень точного человека... При чем за любые деньги.
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Боцман59rus
1614428540
С такими покупками Краснодар будет соседствовать с Уралом и химками
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Guinnesss
1614434535
Днище, пусть уходит.
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Черкизовский Кот
1614440041
Лучше будет совершить обмен Жемалетдинова на Уткина, который в "Краснодаре" прочно осел в запасе. И ценник у них одинаковый - 3 млн. Только у Уткина есть потенциал, а на Рифата сколько не смотрю - абсолютно средний игрок, даже по меркам нашей команды.
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zigbert
1614457036
Смысл ему переходить в Краснодар или Динамо. Платить вряд ли там будут больше. Да и место в составе не гарантировано.
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