«Краснодар» интересуется форвардом «Локомотива» Жемалетдиновым

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов может покинуть команду ближайшим летом.
Контракт игрока с клубом истекает в июне, и стороны пока не могут договориться о его продлении.
По информации журналиста Нобеля Арустамяна, интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Краснодар». Также включиться в борьбу за него может «Динамо», не сумевшее купить у «Спартака» Зелимхана Бакаева.
- В текущем сезоне Жемалетдинов провел за «Локомотив» 16 матчей и сделал один ассист.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна