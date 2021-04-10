Врач сборной России Безуглов: «Проблем в команде с допингом не было и точно не будет. Гарантирую»

Доктор сборной России Эдуард Безуглов заверил, что при нем запрещенных препаратов в команде не будет. Он рассказал, как футболистов тестируют на допинг.

«Проба Владимира Обухова от 2013 года? Он не был пойман на допинге в 2013 году. Он и сейчас на допинге не пойман. Возбуждено дисциплинарное дело, идет разбирательство. Пока неизвестно, чем оно закончится. Не исключаю вариант, что Владимир будет полностью оправдан.

РФС подписал договор с РУСАДА о дополнительном тестировании футболистов. Мы одна из немногих федераций, которая пошла на дополнительные расходы в этом отношении. Было сдано более 150 проб (мини-футбол, пляжный футбол, женский футбол, РПЛ, ФНЛ), еще много проб берут УЕФА и ФИФА по линии сборных команд, опять же Лига чемпионов и Лига Европы. Общее количество проб России – более 500.

Если контроль внесоревновательный, то приезжают на базу. Представители УЕФА и ФИФА, которые являются заказчиками проб, могут приехать и на зарубежные сборы клуба. Был ли случай, что допинг-офицеры приезжали врасплох? Это понятие относительное. Они не должны уведомлять о приезде ни в коем случае. На чемпионате Европы во Франции к нам допинг-офицеры, например, приезжали три дня подряд в шесть-семь часов утра. Пока я в сборной (и до этого момента), никаких проблем в национальной команде России с допингом нет, не было и точно не будет. Я могу гарантировать», – сказал Безуглов.