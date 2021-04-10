Мозес – о Промесе: «Это крутой игрок, его появление действительно помогло «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес отметил влияние вингера Квинси Промеса на игру команды.
«Квинси – крутой игрок. Он ведь играл здесь раньше, отлично знает клуб.
Энергия Промеса и других игроков атаки – Ларссона, Соболева, Понсе – позволяет нам много забивать, все поймали кураж. Появление Квинси действительно помогло», – сказал Мозес.
- В феврале «Спартак» вернул голландца за 8,5 миллиона евро.
- После возвращения Промес забил два гола и сделал два ассиста в пяти матчах.
Источник: Ютуб-канал «Спартака»