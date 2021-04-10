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  • Мозес – о Промесе: «Это крутой игрок, его появление действительно помогло «Спартаку»

Мозес – о Промесе: «Это крутой игрок, его появление действительно помогло «Спартаку»

10 апреля 2021, 14:54
7

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес отметил влияние вингера Квинси Промеса на игру команды.

«Квинси – крутой игрок. Он ведь играл здесь раньше, отлично знает клуб.

Энергия Промеса и других игроков атаки – Ларссона, Соболева, Понсе – позволяет нам много забивать, все поймали кураж. Появление Квинси действительно помогло», – сказал Мозес.

  • В феврале «Спартак» вернул голландца за 8,5 миллиона евро.
  • После возвращения Промес забил два гола и сделал два ассиста в пяти матчах.

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор Промес Квинси
Комментарии (7)
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oyabun
1618059365
Витёк скромный парень, говорит о других, но и сам не промах, вон как разошелся в последних матчах!
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9зверь9
1618062289
Витя и Антоха живут неплохо!)))
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portero
1618064253
Дааа Антоха добавил к игре Спартака в атаке, но слабое место оборона осталась...
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Plyash
1618079047
Интересный коллектив,однако,организовался, и что-то подсказывает,с большим будущим. Мне кажется,сейчас главное - сохранить Теда,иначе ломки в игре в следующим сезоне не избежать.Всем нам желаю удачи.
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Fusballer
1618083301
Завтра покажите лучшую игру в сезоне!
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Untitled-1
1618089637
Просто надо забивать больше, чем пропускает дырявая защита)
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zigbert
1618122093
Конечно Квинси придал атакам Спартака некий креатив.
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