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    Мозес – о Промесе: «Это крутой игрок, его появление действительно помогло «Спартаку»

    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес отметил влияние вингера Квинси Промеса на игру команды.

    «Квинси – крутой игрок. Он ведь играл здесь раньше, отлично знает клуб.

    Энергия Промеса и других игроков атаки – Ларссона, Соболева, Понсе – позволяет нам много забивать, все поймали кураж. Появление Квинси действительно помогло», – сказал Мозес.

    • В феврале «Спартак» вернул голландца за 8,5 миллиона евро.
    • После возвращения Промес забил два гола и сделал два ассиста в пяти матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +73

      9зверь9 4 минуты назад

      Витя и Антоха живут неплохо!)))

      1
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      Рейтинг: +27534

      oyabun 53 минуты назад

      Витёк скромный парень, говорит о других, но и сам не промах, вон как разошелся в последних матчах!

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