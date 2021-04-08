Только Кавани забивал за «ПСЖ» в Лиге Чемпионов чаще, чем Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» (3:2).

Теперь в его активе 20 забитых мячей в составе парижан в главном еврокубке. По этому показателю 22-летний француз сравнялся со Златаном Ибрагимовичем.

По голам за «ПСЖ» в ЛЧ Мбаппе отстает только от Эдинсона Кавани, который отличился 30 раз в период с 2013 по 2020 год.

Мбаппе – первый игрок с пятью голами в выездных матчах 1/8 и 1/4 финала одного розыгрыша ЛЧ

Мбаппе вышел на второе место по голам в плей-офф ЛЧ среди французов