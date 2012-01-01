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    Только Кавани забивал за «ПСЖ» в Лиге Чемпионов чаще, чем Мбаппе

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» (3:2).

    Теперь в его активе 20 забитых мячей в составе парижан в главном еврокубке. По этому показателю 22-летний француз сравнялся со Златаном Ибрагимовичем.

    По голам за «ПСЖ» в ЛЧ Мбаппе отстает только от Эдинсона Кавани, который отличился 30 раз в период с 2013 по 2020 год.

    Мбаппе – первый игрок с пятью голами в выездных матчах 1/8 и 1/4 финала одного розыгрыша ЛЧ

    Мбаппе вышел на второе место по голам в плей-офф ЛЧ среди французов

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    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      fabio_c 51 минуту назад

      чаще и больше это разные показатели. по голам/за игру Мбаппе будет впереди.

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