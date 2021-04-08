Семшов: «VAR портит игру и вредит судьям»

Тренер «Химок» Игорь Семшов поделился мыслями о судействе в российском футболе.

– Плохое судейство в России – большая проблема?

– Я не считаю его плохим. Просто мы привыкли, что судьи ошибаются специально.

– Но ведь в каждом туре признаются судейские ошибки. Это не проблема?

– У нас признают ошибки, когда дело касается VAR. Он стал вредить судьям. Они доверяют VAR и теперь реже берут ответственность на себя.

Раньше, когда судьи ошибались, мы не так часто обращали на это внимание. Но сейчас, когда арбитры допускают ошибки с VAR, начинаются скандалы.

Думаю, VAR портит игру. Футбол – не хоккей, где допустимы большие паузы. Мы же играем, а затем возвращаемся к эпизоду, который случился пять минут назад. Ерунда какая-то.