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Семшов: «VAR портит игру и вредит судьям»

8 апреля 2021, 10:37
12

Тренер «Химок» Игорь Семшов поделился мыслями о судействе в российском футболе.

– Плохое судейство в России – большая проблема?

– Я не считаю его плохим. Просто мы привыкли, что судьи ошибаются специально.

– Но ведь в каждом туре признаются судейские ошибки. Это не проблема?

– У нас признают ошибки, когда дело касается VAR. Он стал вредить судьям. Они доверяют VAR и теперь реже берут ответственность на себя.

Раньше, когда судьи ошибались, мы не так часто обращали на это внимание. Но сейчас, когда арбитры допускают ошибки с VAR, начинаются скандалы.

Думаю, VAR портит игру. Футбол – не хоккей, где допустимы большие паузы. Мы же играем, а затем возвращаемся к эпизоду, который случился пять минут назад. Ерунда какая-то.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Семшов Игорь
Комментарии (12)
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Алехсбургер.
1617872125
писклявый прав...
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Benifacto
1617872403
ерунда какая то, как нам договорняки катать? только мешает, этож не хоккей!!!(где мужики играют) да и не спорт, мы тут деньги зарабатываем, а вы со своим варом.... З.Ы я вот лично заметил как с варом сразу кафы поднялись, и примерно подтянулись к хоккею....
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NewLife
1617875398
Особенно ВАР портит игру кривоногим и вредит судейским кошелькам.
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Давид59
1617875782
В матче ЦСКА-Зенит ВАР игру не портил. Они там просто заснули.(в моменте после удара Сантоса)
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Дядя Серёжа
1617876183
Судим по старому принципу: не свисти - а то денег не будет...
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Fusballer
1617878920
Просто его неправильно используют.
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slavа0508
1617889225
Я что не заметил больших пауз, без ВАР на споры тратили ещё больше время,,,,
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vladimir-7
1617889750
Да не VAR портит игру, а судьи, сидящие на нем, вредят судьям в поле и не дают им наВАРить.
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Рубинище
1617906615
Химкам судьи в каждом туре подсвистывают, хотят ещё и из вне игры прибивать(матч с Ростовом)-ещё бы он плохим судейство считал.
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zigbert
1617966549
Семшов в чем то прав. Но наши судьи пока еще не научились быстро реагировать на данные этой системы.
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