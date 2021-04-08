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    Семшов: «VAR портит игру и вредит судьям»

    Тренер «Химок» Игорь Семшов поделился мыслями о судействе в российском футболе.

    – Плохое судейство в России – большая проблема?

    – Я не считаю его плохим. Просто мы привыкли, что судьи ошибаются специально.

    – Но ведь в каждом туре признаются судейские ошибки. Это не проблема?

    – У нас признают ошибки, когда дело касается VAR. Он стал вредить судьям. Они доверяют VAR и теперь реже берут ответственность на себя.

    Раньше, когда судьи ошибались, мы не так часто обращали на это внимание. Но сейчас, когда арбитры допускают ошибки с VAR, начинаются скандалы.

    Думаю, VAR портит игру. Футбол – не хоккей, где допустимы большие паузы. Мы же играем, а затем возвращаемся к эпизоду, который случился пять минут назад. Ерунда какая-то.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4505

      Дядя Серёжа 19 минут назад

      Судим по старому принципу: не свисти - а то денег не будет...

      0
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      Рейтинг: +4547

      Давид59 25 минут назад

      В матче ЦСКА-Зенит ВАР игру не портил. Они там просто заснули.(в моменте после удара Сантоса)

      0
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      Рейтинг: +8406

      NewLife 32 минуты назад

      Особенно ВАР портит игру кривоногим и вредит судейским кошелькам.

      0
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      Рейтинг: +1018

      Benifacto 1 час назад

      ерунда какая то, как нам договорняки катать? только мешает, этож не хоккей!!!(где мужики играют) да и не спорт, мы тут деньги зарабатываем, а вы со своим варом....
      З.Ы
      я вот лично заметил как с варом сразу кафы поднялись, и примерно подтянулись к хоккею....

      1
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      Рейтинг: +1856

      Алехсбургер. 1 час назад

      писклявый прав...

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