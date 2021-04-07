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Официально: Рыжиков – главный тренер «Красавы»

7 апреля 2021, 19:33
5

Как и ожидалось, главным тренером нового клуба «Красава» стал Сергей Рыжиков. Такое решение принял основатель команды – блогер Евгений Савин.

«В моей команде «Красава» получат шанс не только молодые футболисты, но и молодой тренер! Сергей Викторович Рыжиков, добро пожаловать. Всегда удивляла твоя жажда учиться каждый день. Именно поэтому ты отвозил даже Лионеля Месси на «Камп Ноу», вырвавшись из Шебекино (но это уже надо забыть и идти дальше).

Теперь жду хороший футбол в исполнении нашей команды на стадионе в Одинцово», – написал Савин.

  • Тренером-консультантом клуба «Красава» стал Юрий Семин.
  • Рыжиков сейчас стажируется в «Рубине», где играл ранее.
  • Официально на ПФЛ на следующий сезон «Красава» еще не заявлен.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Евгения Савина
Россия. Премьер-лига Рыжиков Сергей Савин Евгений
Комментарии (5)
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житель СПб
1617817589
Семин - консультант? Тогда шансы повышаются. Удачи!
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absent32
1617819373
воу вуо... Жека!)))
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DOCTOR PENALTY
1617821364
Хороший вариант для тренерского дебюта, поздравления Сергею!
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isakkobelini
1617860705
Интересно следить за таким проектом, скоро ПФЛ будет интересней смотреть чем РПЛ
Ответить
zigbert
1617886371
Нашел таки свое место Рыжиков. Удачи Сергею на новом поприще!
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