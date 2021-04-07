Официально: Рыжиков – главный тренер «Красавы»

Как и ожидалось, главным тренером нового клуба «Красава» стал Сергей Рыжиков. Такое решение принял основатель команды – блогер Евгений Савин.

«В моей команде «Красава» получат шанс не только молодые футболисты, но и молодой тренер! Сергей Викторович Рыжиков, добро пожаловать. Всегда удивляла твоя жажда учиться каждый день. Именно поэтому ты отвозил даже Лионеля Месси на «Камп Ноу», вырвавшись из Шебекино (но это уже надо забыть и идти дальше).

Теперь жду хороший футбол в исполнении нашей команды на стадионе в Одинцово», – написал Савин.

Тренером-консультантом клуба «Красава» стал Юрий Семин .

. Рыжиков сейчас стажируется в «Рубине», где играл ранее.

Официально на ПФЛ на следующий сезон «Красава» еще не заявлен.