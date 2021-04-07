Куртуа – о лучших вратарях мира: «Облак, тер Стеген, Алисон, Нойер и я»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа назвал пятерку лучших голкиперов мира, включив себя в этот список.

«Сегодня уровень вратарей очень высок. Мы наступаем друг другу на пятки. Облак, тер Стеген, Алисон, я… Мы все примерно одного возраста, вратари одного поколения. Нойер до сих пор в порядке. Пусть болельщики сами расставят этих футболистов по местам.

С детства я был большим поклонником Касильяса. Повзрослев, я понял, что Икер ниже меня и у него другой стиль игры. Тогда я начал следить за ван дер Саром, который также был моим кумиром. Я восхищался игрой Чеха. Не забудем и о Буффоне – он легенда», – цитирует Куртуа AS.