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    Куртуа – о лучших вратарях мира: «Облак, тер Стеген, Алисон, Нойер и я»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа назвал пятерку лучших голкиперов мира, включив себя в этот список.

    «Сегодня уровень вратарей очень высок. Мы наступаем друг другу на пятки. Облак, тер Стеген, Алисон, я… Мы все примерно одного возраста, вратари одного поколения. Нойер до сих пор в порядке. Пусть болельщики сами расставят этих футболистов по местам.

    С детства я был большим поклонником Касильяса. Повзрослев, я понял, что Икер ниже меня и у него другой стиль игры. Тогда я начал следить за ван дер Саром, который также был моим кумиром. Я восхищался игрой Чеха. Не забудем и о Буффоне – он легенда», – цитирует Куртуа AS.

    • Куртуа пропустил 36 мячей в 39 матчах нынешнего сезона.
    • Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1897

      Чермындыр 47 минут назад

      Из озвученной пятерки рядом с Буффоном и Каном можно поставить только Нойера

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