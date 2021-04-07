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  • Куртуа – о лучших вратарях мира: «Облак, тер Стеген, Алисон, Нойер и я»

Куртуа – о лучших вратарях мира: «Облак, тер Стеген, Алисон, Нойер и я»

7 апреля 2021, 15:17
3

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа назвал пятерку лучших голкиперов мира, включив себя в этот список.

«Сегодня уровень вратарей очень высок. Мы наступаем друг другу на пятки. Облак, тер Стеген, Алисон, я… Мы все примерно одного возраста, вратари одного поколения. Нойер до сих пор в порядке. Пусть болельщики сами расставят этих футболистов по местам.

С детства я был большим поклонником Касильяса. Повзрослев, я понял, что Икер ниже меня и у него другой стиль игры. Тогда я начал следить за ван дер Саром, который также был моим кумиром. Я восхищался игрой Чеха. Не забудем и о Буффоне – он легенда», – цитирует Куртуа AS.

  • Куртуа пропустил 36 мячей в 39 матчах нынешнего сезона.
  • Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Атлетико Ливерпуль Бавария Атлетико Нойер Мануэль тер Стеген Марк-Андре Куртуа Тибо Облак Ян Алиссон
Комментарии (3)
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Чермындыр
1617802528
Из озвученной пятерки рядом с Буффоном и Каном можно поставить только Нойера
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Benifacto
1617807125
Рожерио Сени тож топ, просто всю жизнь проиграл в Бразилии....131 гол!
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Hektor 84
1617910732
А как же Юрий Лодыгин? Входящий по его мнению в тройку лучших в России.
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