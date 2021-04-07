Терзич: «Мы свели к минимуму голевые моменты «Манчестер Сити»

Главный тренер «Боруссии» Д Эдин Терзич нашел положительные моменты в поражении от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По его мнению, соперники равны.
«Нам не очень хорошо удалось определить, где именно «Сити» будет владеть мячом.
Мы смогли свести к минимуму голевые моменты соперника, при этом и сами угрожали чужим воротам, продвигаясь вперед. Был матч равных соперников, мы разочарованы исходом», – сказал Терзич.
- «Манчестер Сити» забил решающий гол на 90-й минуте.
- «Боруссия» в последнем домашнем матче против «Сити» (2012 год) добилась победы.
- Ответный матч состоится 14 апреля.
Источник: УЕФА