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    Терзич: «Мы свели к минимуму голевые моменты «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Боруссии» Д Эдин Терзич нашел положительные моменты в поражении от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По его мнению, соперники равны.

    «Нам не очень хорошо удалось определить, где именно «Сити» будет владеть мячом.

    Мы смогли свести к минимуму голевые моменты соперника, при этом и сами угрожали чужим воротам, продвигаясь вперед. Был матч равных соперников, мы разочарованы исходом», – сказал Терзич.

    • «Манчестер Сити» забил решающий гол на 90-й минуте.
    • «Боруссия» в последнем домашнем матче против «Сити» (2012 год) добилась победы.
    • Ответный матч состоится 14 апреля.

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    Источник: УЕФА

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