Терзич: «Мы свели к минимуму голевые моменты «Манчестер Сити»

Главный тренер «Боруссии» Д Эдин Терзич нашел положительные моменты в поражении от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По его мнению, соперники равны.

«Нам не очень хорошо удалось определить, где именно «Сити» будет владеть мячом.

Мы смогли свести к минимуму голевые моменты соперника, при этом и сами угрожали чужим воротам, продвигаясь вперед. Был матч равных соперников, мы разочарованы исходом», – сказал Терзич.