Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Игрок «Крыльев Советов» Горшков: «В матче с «Динамо» будут большие скорости, много страсти»

    Футболист «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России против «Динамо». Воспитанник «Чертаново» ждет страстный футбол.

    – В четверг «Крылья Советов» сыграют с «Динамо». Как команда подходит к этому матчу, как идет подготовка, какой настрой?

    – Подходим к этому матчу в хорошем настроении после серии побед. Хотим пройти дальше, показать себя, наши способности и порадовать болельщиков.

    – «Крылья» и «Динамо» – две молодые команды. Как это может повлиять на то, что мы увидим на поле в четверг?

    – Я думаю, что будет много страсти. Большие скорости и интересный футбол.

    – Что можешь сказать о выступлении «Крыльев» в Кубке России, как мы идем по этой сетке и как в этот график вмешиваются игры ФНЛ.

    – Пока идем удачно. Надеюсь, дальше все будет складываться хорошо. Повторюсь, хотим пройти дальше. Сейчас настраиваемся только на Кубок, а чемпионат будет после.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84349
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru