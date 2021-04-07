Игрок «Крыльев Советов» Горшков: «В матче с «Динамо» будут большие скорости, много страсти»

Футболист «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России против «Динамо». Воспитанник «Чертаново» ждет страстный футбол.

– В четверг «Крылья Советов» сыграют с «Динамо». Как команда подходит к этому матчу, как идет подготовка, какой настрой?

– Подходим к этому матчу в хорошем настроении после серии побед. Хотим пройти дальше, показать себя, наши способности и порадовать болельщиков.

– «Крылья» и «Динамо» – две молодые команды. Как это может повлиять на то, что мы увидим на поле в четверг?

– Я думаю, что будет много страсти. Большие скорости и интересный футбол.

– Что можешь сказать о выступлении «Крыльев» в Кубке России, как мы идем по этой сетке и как в этот график вмешиваются игры ФНЛ.

– Пока идем удачно. Надеюсь, дальше все будет складываться хорошо. Повторюсь, хотим пройти дальше. Сейчас настраиваемся только на Кубок, а чемпионат будет после.