«Локомотив» интересуется Горшковым из «Крыльев Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков привлек внимание «Локомотива».

По информации «РБ-Спорт», подписание 22-летнего футболиста – один из вариантов московского клуба по усилению левого фланга обороны.

Старший селекционер «Локомотива» Александр Самедов уже просматривал игрока самарской команды текущей весной.