«Локомотив» интересуется Горшковым из «Крыльев Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков привлек внимание «Локомотива».
По информации «РБ-Спорт», подписание 22-летнего футболиста – один из вариантов московского клуба по усилению левого фланга обороны.
Старший селекционер «Локомотива» Александр Самедов уже просматривал игрока самарской команды текущей весной.
- В этом сезоне Горшков забил один гол и сделал восемь ассистов в 36 матчах за «Крылья».
- Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
Источник: «РБ-Спорт»