Mynet: «Спартак» готов заплатить 32 миллиона за полузащитника «Фенербахче» Туфана

Хавбек «Фенербахче» Озан Туфан стал трансферной целью «Спартака», утверждает Mynet.
По информации источника, московский клуб готов купить полузащитника сборной Турции за 32 миллиона евро.
Также 26-летний футболист интересен «Ливерпулю», «Эвертону», «Кристал Пэлас», «Лестеру», «Вердеру» и «Реал Сосьедаду».
- В текущем сезоне Туфан провел за «Фенербахче» 31 матч, забил пять голов и сделал шесть ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9,5 миллиона евро.
Источник: Mynet
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