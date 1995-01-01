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    Mynet: «Спартак» готов заплатить 32 миллиона за полузащитника «Фенербахче» Туфана

    Хавбек «Фенербахче» Озан Туфан стал трансферной целью «Спартака», утверждает Mynet.

    По информации источника, московский клуб готов купить полузащитника сборной Турции за 32 миллиона евро.

    Также 26-летний футболист интересен «Ливерпулю», «Эвертону», «Кристал Пэлас», «Лестеру», «Вердеру» и «Реал Сосьедаду».

    • В текущем сезоне Туфан провел за «Фенербахче» 31 матч, забил пять голов и сделал шесть ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9,5 миллиона евро.

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    Источник: Mynet

    Турецкий интернет-портал. Основан в 1998 году. Аудитория сайта - 25 миллионов человек. На твиттер Mynet подписаны более 193 тысяч человек.

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6298

      "supermax" 54 минуты назад

      новость из другой реальности

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21529

      Боцман59rus 59 минут назад

      А источник в рот за сколько возьмёт?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -937

      СуперПАВ9 > Боцман59rus 34 минуты назад

      А ты за сколько?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3146

      АртурZaСМ 1 час назад

      Спартак и 32 мульта в одном предложении? что-то сомневаюсь, однозначно утка...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12385

      JTherry 1 час назад

      Mynet и в Африке - Mynet... при цене игрока в 9 лимонов, публиковать цену в 32 для Спартака...) 1 апреля уже прошло...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12419

      Garrincha58 1 час назад

      если только 32 миллиона российских тугриков

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +199

      alefreddy 1 час назад

      Либо Фернандо бесплатно либо его за 10

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5662

      nik55 1 час назад

      самое главное что есть упоминание о Спартаке

      3
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      Рейтинг: +17951

      slavutiq70 1 час назад

      Спартак может потратить 32 миллиона ,но только на 5-6 игроков , за одного столько Спартак не даст,,,

      3
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      Рейтинг: +429

      Жентус 1 час назад

      Смотрим источник, сразу становится все понятно.
      Ребят, ну какие 32 миллиона, еще 100 скажите. Наши клубы сейчас, даже Зенит, не способны купить никого дороже 15-20 миллионов. И то, это будет мегатрансфер. Какие еще 32 миллиона можно выложить за 26 летнего парня, цена которому 9 миллионов? Смешно же такие источники читать, цену ему набивают. Ну, хорошо, еще в 15-18 я бы поверил, но 32...

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