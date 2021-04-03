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  • Mynet: «Спартак» готов заплатить 32 миллиона за полузащитника «Фенербахче» Туфана

Mynet: «Спартак» готов заплатить 32 миллиона за полузащитника «Фенербахче» Туфана

3 апреля 2021, 15:21
18

Хавбек «Фенербахче» Озан Туфан стал трансферной целью «Спартака», утверждает Mynet.

По информации источника, московский клуб готов купить полузащитника сборной Турции за 32 миллиона евро.

Также 26-летний футболист интересен «Ливерпулю», «Эвертону», «Кристал Пэлас», «Лестеру», «Вердеру» и «Реал Сосьедаду».

  • В текущем сезоне Туфан провел за «Фенербахче» 31 матч, забил пять голов и сделал шесть ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 9,5 миллиона евро.

Источник: Mynet

Турецкий интернет-портал. Основан в 1998 году. Аудитория сайта - 25 миллионов человек. На твиттер Mynet подписаны более 193 тысяч человек.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Фенербахче Туфан Озан
Комментарии (18)
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Жентус
1617453230
Смотрим источник, сразу становится все понятно. Ребят, ну какие 32 миллиона, еще 100 скажите. Наши клубы сейчас, даже Зенит, не способны купить никого дороже 15-20 миллионов. И то, это будет мегатрансфер. Какие еще 32 миллиона можно выложить за 26 летнего парня, цена которому 9 миллионов? Смешно же такие источники читать, цену ему набивают. Ну, хорошо, еще в 15-18 я бы поверил, но 32...
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slavа0508
1617454267
Спартак может потратить 32 миллиона ,но только на 5-6 игроков , за одного столько Спартак не даст,,,
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nik55
1617454385
самое главное что есть упоминание о Спартаке
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JTherry
1617455202
Mynet и в Африке - Mynet... при цене игрока в 9 лимонов, публиковать цену в 32 для Спартака...) 1 апреля уже прошло...
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АртурZaСМ
1617455422
Спартак и 32 мульта в одном предложении? что-то сомневаюсь, однозначно утка...
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Боцман59rus
1617456262
А источник в рот за сколько возьмёт?
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"supermax"
1617456592
новость из другой реальности
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ivany4
1617464079
Видимо турки не знают как его сплавить, раз перечислили такой список претендентов. Интересно, а все интересующиеся этим "топ игроком" знают, что они стоят за ним в очереди.))
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portero
1617465360
при рыночной стоимости платить 32... агент опять байки травит...
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zigbert
1617477723
Здесь больше похоже на 1е апреля.
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