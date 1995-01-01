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    Кверквелия и Гогуа – в старте «Ротора» на матч с «Локомотивом»; Баринов, Мухин и Эдер выйдут у москвичей

    Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Локомотива» на матч 24-го тура РПЛ.

    «Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулев, Кипиани, Маевский, Понсе, Фламарион.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Мурило, Рыбус, Мухин, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано, Эдер.

    • Матч пройдет на «Волгоград Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
    • «Локомотив» по итогам 23 туров занимает третье место в таблице РПЛ, «Ротор» – 13-е.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +46133

      portero 35 минут назад

      гарантированные три очка для Локо...

      0
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      Рейтинг: +2881

      Nesterenko 1 час назад

      Опять у лысого потемнения в мозгу, Эдера в старт ставить....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10260

      paracetamol 1 час назад

      Чорлука вроде как слинял, а в составе?

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      Рейтинг: +357

      vsolon > paracetamol 1 час назад

      цену набивает.....контракт новый надо заключать.

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