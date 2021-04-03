Кверквелия и Гогуа – в старте «Ротора» на матч с «Локомотивом»; Баринов, Мухин и Эдер выйдут у москвичей

Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Локомотива» на матч 24-го тура РПЛ.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулев, Кипиани, Маевский, Понсе, Фламарион.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Мурило, Рыбус, Мухин, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано, Эдер.
- Матч пройдет на «Волгоград Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
- «Локомотив» по итогам 23 туров занимает третье место в таблице РПЛ, «Ротор» – 13-е.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ