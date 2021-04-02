Мбенг – о побеге из «Ахмата»: «В России было холодно, непросто адаптироваться к таким условиям»

Нападающий «Ахмата» Аблае Мбенг, арендованный до конца 2021 года минским «Динамо», рассказал о причинах своего ухода из грозненского клуба.

«Сразу после перехода я подписал контракт с «Ахматом» на четыре месяца. Сначала я не играл за первую команду, работал со второй. Но я очень нравился тренеру, и он со мной очень много работал индивидуально. Это было очень тяжело.

В начале прошлого сезона я много сидел на скамейке запасных, ждал своего шанса. Затем забил в первой же игре против «Ростова». А потом забил ещe три гола. Четыре гола в трeх матчах. Представляете?

Затем я подписал контракт на четыре года. Мне было сложно адаптироваться в России, потому что африканский футбол и российский – это не одно и то же. Плюс в России было холодно. И это было непросто для меня. Непросто было адаптироваться к таким условиям», – сказал сенегалец.