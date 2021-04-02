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  • Мбенг – о побеге из «Ахмата»: «В России было холодно, непросто адаптироваться к таким условиям»

Мбенг – о побеге из «Ахмата»: «В России было холодно, непросто адаптироваться к таким условиям»

2 апреля 2021, 16:47
10

Нападающий «Ахмата» Аблае Мбенг, арендованный до конца 2021 года минским «Динамо», рассказал о причинах своего ухода из грозненского клуба.

«Сразу после перехода я подписал контракт с «Ахматом» на четыре месяца. Сначала я не играл за первую команду, работал со второй. Но я очень нравился тренеру, и он со мной очень много работал индивидуально. Это было очень тяжело.

В начале прошлого сезона я много сидел на скамейке запасных, ждал своего шанса. Затем забил в первой же игре против «Ростова». А потом забил ещe три гола. Четыре гола в трeх матчах. Представляете?

Затем я подписал контракт на четыре года. Мне было сложно адаптироваться в России, потому что африканский футбол и российский – это не одно и то же. Плюс в России было холодно. И это было непросто для меня. Непросто было адаптироваться к таким условиям», – сказал сенегалец.

  • Мбенг выступал за «Ахмат» с 2015 года.
  • Прошлым летом он сбежал в Африку.
  • Клуб добивался санкций в отношении форварда со стороны ФИФА.

Источник: Ютуб-канал минского «Динамо»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Ахмат Динамо Мн Мбенг Аблае
Комментарии (10)
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Октавиус
1617371267
Сбежать от холода из России в Белоруссию? Да этот парень гений!
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омск55
1617373946
с хорошего места не бегут
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Валерий2705
1617376732
Африканский профи мля))) жаль что тебя ни какой нибудь Енисей подписал, вот там бы узнал про зиму, нытик с.р.а.н.ы.й.
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PAREVG.
1617377242
Дебил, в Грозном теплее чем в Минске... Одно слово - мартыхай
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portero
1617381940
Может от чего другого сбежал??? Три года ему было тепло, а потом сбежал?
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Рубинище
1617385805
Шило на мыло, нашёл , где от зимы прятаться.
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PahaSpartak
1617387204
Жалко парня, из-за диких нравов сломал себе карьеру. Даже африканцы бегут, хуже не куда
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koli4ka
1617393319
в Белорусе кроме шапки-ушанки на лысую голову ещё и валенки с лыжами и палками выдают,вот и дёрнул паря..
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Hektor 84
1617899042
Ну да а Беларусь же южнее в тропиках находится)))))
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