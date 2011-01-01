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    Мбенг – о побеге из «Ахмата»: «В России было холодно, непросто адаптироваться к таким условиям»

    Нападающий «Ахмата» Аблае Мбенг, арендованный до конца 2021 года минским «Динамо», рассказал о причинах своего ухода из грозненского клуба.

    «Сразу после перехода я подписал контракт с «Ахматом» на четыре месяца. Сначала я не играл за первую команду, работал со второй. Но я очень нравился тренеру, и он со мной очень много работал индивидуально. Это было очень тяжело.

    В начале прошлого сезона я много сидел на скамейке запасных, ждал своего шанса. Затем забил в первой же игре против «Ростова». А потом забил ещe три гола. Четыре гола в трeх матчах. Представляете?

    Затем я подписал контракт на четыре года. Мне было сложно адаптироваться в России, потому что африканский футбол и российский – это не одно и то же. Плюс в России было холодно. И это было непросто для меня. Непросто было адаптироваться к таким условиям», – сказал сенегалец.

    • Мбенг выступал за «Ахмат» с 2015 года.
    • Прошлым летом он сбежал в Африку.
    • Клуб добивался санкций в отношении форварда со стороны ФИФА.

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    Источник: Ютуб-канал минского «Динамо»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2415

      PAREVG. 41 минуту назад

      Дебил, в Грозном теплее чем в Минске...

      Одно слово - мартыхай

      0
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      Рейтинг: +2016

      Валерий2705 49 минут назад

      Африканский профи мля))) жаль что тебя ни какой нибудь Енисей подписал, вот там бы узнал про зиму, нытик с.р.а.н.ы.й.

      1
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      Рейтинг: +1188

      омск55 1 час назад

      с хорошего места не бегут

      0
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      Рейтинг: +213

      Октавиус 2 часа назад

      Сбежать от холода из России в Белоруссию? Да этот парень гений!

      3
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      Рейтинг: +1531

      VGreen > Октавиус 1 час назад

      при том из южного региона России

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