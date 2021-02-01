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    «Ахмат» пожаловался в ФИФА на Мбенга, который не вернулся в клуб после отъезда в Африку

    Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал ситуацию с нападающим Аблае Мбенгом, который не играет с июля 2020 года.

    «Мбенг самовольно покинул расположение клуба еще в августе. Мы неоднократно пытались связаться с ним, получить от него разъяснения. После отъезда в клуб он не вернулся.

    Мбенг нарушил условия трудового договора, расторгнув его в одностороннем порядке без обоснованной причины. Соответственно клуб подал претензию в палату по разрешению споров в ФИФА и будет добиваться применения к футболисту финансовых и спортивных санкций», – цитирует Газзаева Sport24.

    • 27-летний сенегалец выступает за «Ахмат» с 2015 года.
    • В сентябре Мбенг получил перелом ребра во время тренировки. Сообщалось, что игрок пропустит один месяц.
    • «Ахмат» идет на десятом месте в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +438

      Nayturs 1 час назад

      Не надо было ему машину дарить))

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