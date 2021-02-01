«Ахмат» пожаловался в ФИФА на Мбенга, который не вернулся в клуб после отъезда в Африку

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал ситуацию с нападающим Аблае Мбенгом, который не играет с июля 2020 года.

«Мбенг самовольно покинул расположение клуба еще в августе. Мы неоднократно пытались связаться с ним, получить от него разъяснения. После отъезда в клуб он не вернулся.

Мбенг нарушил условия трудового договора, расторгнув его в одностороннем порядке без обоснованной причины. Соответственно клуб подал претензию в палату по разрешению споров в ФИФА и будет добиваться применения к футболисту финансовых и спортивных санкций», – цитирует Газзаева Sport24.

27-летний сенегалец выступает за «Ахмат» с 2015 года.

В сентябре Мбенг получил перелом ребра во время тренировки. Сообщалось, что игрок пропустит один месяц.

«Ахмат» идет на десятом месте в РПЛ.

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