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    Талалаев: «Мбенг самостоятельно улетел в Африку, и с тех пор я его не видел»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил, почему нападающий грозненцев Аблае Мбенг не играл за клуб с июля 2020 года.

    «Мбенг улетел самостоятельно, без согласования с клубом, в Африку, и с тех пор я его не видел. Спортивный директор сказал, что его больше нет в команде. По вопросам о разрыве контракта — это не ко мне», – цитирует Талалаева Sport24.

    • 27-летний сенегалец выступает за «Ахмат» с 2015 года.
    • В сентябре Мбенг получил перелом ребра во время тренировки. Сообщалось, что игрок пропустит один месяц.
    • «Ахмат» идет на десятом месте в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19901

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Ну вот.... А Иванов говорит, что там даже машину можно не закрывать.

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