Талалаев: «Мбенг самостоятельно улетел в Африку, и с тех пор я его не видел»

Ну вот.... А Иванов говорит, что там даже машину можно не закрывать.
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил, почему нападающий грозненцев Аблае Мбенг не играл за клуб с июля 2020 года.
«Мбенг улетел самостоятельно, без согласования с клубом, в Африку, и с тех пор я его не видел. Спортивный директор сказал, что его больше нет в команде. По вопросам о разрыве контракта — это не ко мне», – цитирует Талалаева Sport24.
- 27-летний сенегалец выступает за «Ахмат» с 2015 года.
- В сентябре Мбенг получил перелом ребра во время тренировки. Сообщалось, что игрок пропустит один месяц.
- «Ахмат» идет на десятом месте в РПЛ.