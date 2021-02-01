Талалаев: «Мбенг самостоятельно улетел в Африку, и с тех пор я его не видел»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил, почему нападающий грозненцев Аблае Мбенг не играл за клуб с июля 2020 года.

«Мбенг улетел самостоятельно, без согласования с клубом, в Африку, и с тех пор я его не видел. Спортивный директор сказал, что его больше нет в команде. По вопросам о разрыве контракта — это не ко мне», – цитирует Талалаева Sport24.