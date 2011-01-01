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    Николич: «Я недоволен четвертым местом, а осенью было девятое – не мог спокойно жить»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о результатах команды в текущем сезоне.

    – Как вы переживали неудачные результаты поздней осени?

    – В начале тренерской карьеры я переживал после каждого поражения, но это очень нехорошее качество. Если тренер много переживает, он не сможет передать положительную энергию и уверенность игрокам.

    Перед матчами я сплю хорошо, после – не очень, потому что еще играет адреналин. Но на следующую тренировку ты должен приходить уже в нормальном состоянии и принимать правильные решения после неудачи.

    Единственное – наше девятое место после первой части сезона. Я не помню, был ли я когда-нибудь девятым. Такого не было даже в «Раде» – далеко не самой большой команде Сербии, – а в последние годы мои команды занимали только первые и вторые места. Я недоволен четвертым местом, а тут было девятое – не мог спокойно жить с осознанием этого.

    В начале сбора в Марбелье я сказал об этом игрокам. Они тоже были расстроены – об этом можно судить по словам клубному сайту. Так что мы поняли друг друга.

    Я и сейчас недоволен. Если не ставишь самые высокие цели, никогда их не достигнешь. Всегда можно быть лучше.

    • «Локомотив» идет на третьем месте в РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Сочи» и ЦСКА.
    • В 24-м туре москвичи сыграют с «Ротором».

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    Источник: Sports.ru

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