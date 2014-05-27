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    Янбаев – о матче «Локомотива» с «Анжи» в 2011-м: «В старте из основных было всего 6-7 человек. Не поняли этот момент»

    Бывший защитник сборной России Ренат Янбаев, выступающий за «Знамя Труда», высказался на тему возможного договорного характера матча «Локомотива» с «Анжи» (1:2) 27 мая 2014 года.

    – У тебя есть объяснение, почему сняли Красножана? Смородская уверена: в 2011-м «Локомотив» сдал игру с «Анжи».

    – Я играл в том матче. На другом фланге вышел Шишкин. А вот в центре Красножан поставил в пару к Бурлаку Марко Башу, хотя все знали, что он уходит. При этом Глушаков, Лоськов, Игнатьев и еще кто-то из основных остались в запасе, а Гатагов и Минченков – в основе…

    Уже не помню точно, но в старте из основных было всего 6-7 человек. Вот этот момент мы не очень поняли. Но просьбы сдать игру точно не было – об этом не говорил ни Красножан, ни кто-либо еще.

    – Твоя реакция, когда ты узнал об уходе Красножана?

    – После игры нам дали два дня выходных, а после мы разъехались по сборным. Когда все случилось, мы были просто в шоке. Помню, выходим с тренировки сборной на «Петровском», открываем новости… Я сразу позвонил в Москву ребятам, чтобы уточнить, правда или нет. Мы же шли в лидерах…

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6613

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ну 10 лет прошло , угомонитесь !!!!
      Ну лишь бы срачь устроить, дебилы.

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