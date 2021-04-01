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  • Юсупов: «В «Зените» я играл во многом из-за лимита на легионеров, нельзя его отменять»

Юсупов: «В «Зените» я играл во многом из-за лимита на легионеров, нельзя его отменять»

1 апреля 2021, 20:48
15

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.

– Когда ты играл в «Зените», многие говорили – из-за лимита. Что ответишь?

– При Боаше это было близко к правде – я действительно играл во многом из-за лимита: иначе там нереально было пробиться. Когда в команде Хави Гарсия, Витсель и Данни, невозможно играть без лимита. Тогда в ЛЧ у нас было пять побед, только шестой матч проиграли.

В итоге я сыграл около тридцати игр в первом сезоне – там и Лига чемпионов была, и Кубок. А хейтерам я скажу вот что. Заметил закономерность: дилетанты к моей игре всегда относятся плохо, но почему-то тренеры всегда меня ставят и партнеры по команде обо мне хорошего мнения.

– Как думаешь, почему так?

– Потому что эти комментаторы мою игру не видят. Сейчас я забиваю пять голов, и не совсем футбольные люди обращают внимание только на них. Когда делаешь большой объем работы, отборы, подборы – этого не замечают.

У меня очень много предголевых пасов, но все видят только последнее. Поэтому для них сейчас у меня отличный сезон, я в порядке. Хотя, допустим, при Черчесове я был на пять голов сильнее, чем сейчас.

– Какое у тебя сейчас отношение к лимиту?

– Когда он был «7+4», русским трудно было играть, особенно молодым. Нужен какой-то баланс. Но отменять его нельзя.

– Мы сейчас видим, что в еврокубках у нас полный провал. Есть ли тут вина лимита?

– То, что чемпионат стал слабее – это 100%. Раньше он был гораздо сильнее, интенсивнее. Перестали приезжать сильные легионеры. Понятное дело, что у «Зенита» было пять побед благодаря хорошим иностранцам: Халку, Витселю, Кришито, Ломбертсу. Сейчас таких нет.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Юсупов: «Динамо» последние полгода при Черчесове мы называли «Дом-2». Пошли скандалы, истории с контрактами»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Юсупов Артур
Комментарии (15)
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Боцман59rus
1617300791
Вот это сказанул кривоногий любитель.... Куда нам недалёким, считающим только голы и незамечающих класса игрока
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Brabus71
1617301381
Сто процентов надо и лимит отменять и деньги государственные тоже отменять
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PahaSpartak
1617302630
Прям из песни слов не выкинешь....
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КаДеС
1617303821
"Я играл во многом из-за лимита... ..."дилетанты" к моей игре относятся плохо, но тренеры почему-то всё равно ставят меня в состав... ...лимит отменять нельзя"
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воинКС
1617304180
игрок я слабый , но миллионы евро мне нужны, отменять нельзя.
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Viper for CSKA
1617304316
Ну, красавец, чего тут скажешь. Чемпионат стал слабее, потому что нет сильных иностранцев. Их нет, потому что лимит. Но лимит отменять нельзя, иначе такие, как Юсупов, играть не будут, а будут играть иностранцы. Конкурировать с иностранцами, становится сильнее, они не хотят, им лимит подавай. Удобно. С другой стороны, что это я тут развыступался. Я ж дилетант. А специалисты Юсупова хвалят, на поле выпускают. Потому что лимит, который естественно отменять ни в коем случае нельзя. А то хвалить перестанут, сравнив князя с нормальными заморскими футболистами.
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Hektor 84
1617315703
Говорящее чучело
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paracetamol
1617340011
Юсупов в Сочи раскрылся. Место в основе получил, голы забивает...
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Spirit_78
1617350521
Вот именно поэтому и нужно отменять лимит, чтобы такие брёвна в российских клубах не играли.
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zigbert
1617371258
Раскрыл тайну, которая была за семью печатями.
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