Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Отбор ЧМ-2022. Армения победила Румынию, проигрывая к 87-й минуте, и вышла на первое место в группе

    Армения обыграла Румынию в домашнем матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Хозяева уступали со счетом 1:2 до 87-й минуты, но затем забили два гола и победили – 3:2.

    Один из голов забил воспитанник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Эта игра была дебютной для 20-летнего футболиста в составе национальной команды.

    Армения набрала девять очков и возглавила группу J.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа J

    Армения – Румыния – 3:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сперцян, 56; 1:1 – Чикелдэу, 62; 1:2 – Чикелдэу, 72; 2:2 – Ароян, 87; 3:2 – Барсегян, 89 (с пенальти).

    Удаления: нет – Пушкаш, 78.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:05
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11568

      Cules2013 1 час назад

      Серьёзная заявка на 2 место в группе. Все мы понимаем, что немцы будут первыми.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +564

      levon_man 1 час назад

      Браво, Армения!!!
      Hayastan hup tur!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1892

      ySS 1 час назад

      Поздравления футбольной Армении!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43679

      MaxRnD 1 час назад

      Красавчики, стопроцентный результат (3 из 3-х) - 9 очков. Армения собралась ехать в Катар ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7987

      Вомбат > MaxRnD 1 час назад

      Только-только всем подряд сливали, и тут такая заявка на успешное выступление в группе! И вроде состав-то у них не усилился. Это будет приятный сюрприз, если Армения выйдет на ЧМ.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43679

      MaxRnD > Вомбат 1 час назад

      И это даже без армянской легенды - Мхитаряна.
      Все молодые, лёгкие, быстроногие, глаза горят - должны тащить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3225

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Че творят))) А когда к ним Тикнизян с Захярном перейдут, то они и Россию обыграют.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84022
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru