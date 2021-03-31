Отбор ЧМ-2022. Армения победила Румынию, проигрывая к 87-й минуте, и вышла на первое место в группе

Армения обыграла Румынию в домашнем матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Хозяева уступали со счетом 1:2 до 87-й минуты, но затем забили два гола и победили – 3:2.

Один из голов забил воспитанник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Эта игра была дебютной для 20-летнего футболиста в составе национальной команды.

Армения набрала девять очков и возглавила группу J.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа J

Армения – Румыния – 3:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Сперцян, 56; 1:1 – Чикелдэу, 62; 1:2 – Чикелдэу, 72; 2:2 – Ароян, 87; 3:2 – Барсегян, 89 (с пенальти).

Удаления: нет – Пушкаш, 78.

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