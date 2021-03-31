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  • Отбор ЧМ-2022. Армения победила Румынию, проигрывая к 87-й минуте, и вышла на первое место в группе

Отбор ЧМ-2022. Армения победила Румынию, проигрывая к 87-й минуте, и вышла на первое место в группе

31 марта 2021, 21:05
15

Армения обыграла Румынию в домашнем матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Хозяева уступали со счетом 1:2 до 87-й минуты, но затем забили два гола и победили – 3:2.

Один из голов забил воспитанник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Эта игра была дебютной для 20-летнего футболиста в составе национальной команды.

Армения набрала девять очков и возглавила группу J.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа J

Армения – Румыния – 3:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Сперцян, 56; 1:1 – Чикелдэу, 62; 1:2 – Чикелдэу, 72; 2:2 – Ароян, 87; 3:2 – Барсегян, 89 (с пенальти).

Удаления: нет – Пушкаш, 78.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Армения Румыния
Комментарии (15)
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Из Твери Леха
1617214183
Че творят))) А когда к ним Тикнизян с Захярном перейдут, то они и Россию обыграют.
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MaxRnD
1617214387
Красавчики, стопроцентный результат (3 из 3-х) - 9 очков. Армения собралась ехать в Катар ?
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ySS
1617215218
Поздравления футбольной Армении!
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levon_man
1617216130
Браво, Армения!!! Hayastan hup tur!!!
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Cules2013
1617217262
Серьёзная заявка на 2 место в группе. Все мы понимаем, что немцы будут первыми.
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GoLenaStop
1617223499
- Армяне лучше, чем румыны!.. - Чем лучше?! - Чем румыны! Браво, Армения!!! Браво, Северная Македония!!! Спасибо, Казахстан!!!
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portero
1617250392
Армянам пока фартит, лишь бы не сдулись к концу турнира, удачи.
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Oldtrafford83
1617251708
Армении удачи,надеюсь попадут на ЧМ!!!
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zigbert
1617281878
Вот где проявили настоящий бойцовский характер. Да и 1е место в группе. Это что то нереальное.
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