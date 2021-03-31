«Это неправда». Газизов – о приглашении Оливейры в «Спартак» вместо Тедеско

Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов, занимающий аналогичную должность в «Уфе», опроверг информацию «Чемпионата» о том, что он приглашал в московский клуб ассистента главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильяма Де Оливейру.
«Это неправда! Данная информация не соответствует действительности», – цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- По информации «РБ-Спорт», за увольнение функционер получил около 100 миллионов рублей.
- Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»