«Чемпионат»: Газизов хотел назначить тренера «Зенита» Оливейру в «Спартак» вместо Тедеско

пригласи его в УФУ сейчас, а помощником Семака
Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов приглашал в московский клуб ассистента главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильяма Де Оливейру вместо Доменико Тедеско.
По информации «Чемпионата», Оливейру получил предложение от Газизова, но отказался возглавить «Спартак».
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- По информации «РБ-Спорт», за увольнение функционер получил около 100 миллионов рублей.
- Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона.