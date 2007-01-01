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    «Чемпионат»: Газизов хотел назначить тренера «Зенита» Оливейру в «Спартак» вместо Тедеско

    Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов приглашал в московский клуб ассистента главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильяма Де Оливейру вместо Доменико Тедеско.

    По информации «Чемпионата», Оливейру получил предложение от Газизова, но отказался возглавить «Спартак».

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • По информации «РБ-Спорт», за увольнение функционер получил около 100 миллионов рублей.
    • Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12392

      Garrincha58 27 минут назад

      пригласи его в УФУ сейчас, а помощником Семака

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      Рейтинг: +496

      RJM555 29 минут назад

      поэтому тебя и выгнали.......

      1
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      Рейтинг: +23426

      пьяныйхоровод 33 минуты назад

      Жаль , что не получилось - был бы реальный фарм в Москве . и аццкая канонада свинских пуканов .

      0
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      Рейтинг: +8232

      NewLife 53 минуты назад

      Газизов - инородное тело, внедренное кем-то в Спартак, чтобы его ослабить: монобровь, уголовник, и, как оказывается, еще и синитовский коуч.

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