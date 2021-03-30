Экс-игрок «Амкара» Якубко: «Черчесов – жесткий человек и тренер. Его манера общения не всем может нравиться»

Бывший футболист «Амкара» Мартин Якубко высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

– Чем вам запомнилась работа со Станиславом Черчесовым в «Амкаре»?

– Его манера общения с футболистами и штабом не всем может нравиться, потому что он жесткий человек и тренер.

Но это очень хороший специалист с сильной группой помощников. И у меня нет сомнений в том, что он достоин тренировать сборную России.

Свой класс он подтверждал и тогда в Перми. У нас была команда уровня второй половины таблицы, но мы выступали очень хорошо и поднимались на шестое-седьмое место.