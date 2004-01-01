Экс-игрок «Амкара» Якубко: «Черчесов – жесткий человек и тренер. Его манера общения не всем может нравиться»

Нравится, не нравится... Что за бред. В сборной ты должен слушать тренера, а жесткость с нашей сборной не лишняя будет. ИМХО.
Бывший футболист «Амкара» Мартин Якубко высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
– Чем вам запомнилась работа со Станиславом Черчесовым в «Амкаре»?
– Его манера общения с футболистами и штабом не всем может нравиться, потому что он жесткий человек и тренер.
Но это очень хороший специалист с сильной группой помощников. И у меня нет сомнений в том, что он достоин тренировать сборную России.
Свой класс он подтверждал и тогда в Перми. У нас была команда уровня второй половины таблицы, но мы выступали очень хорошо и поднимались на шестое-седьмое место.