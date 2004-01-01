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    Экс-игрок «Амкара» Якубко: «Черчесов – жесткий человек и тренер. Его манера общения не всем может нравиться»

    Бывший футболист «Амкара» Мартин Якубко высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

    – Чем вам запомнилась работа со Станиславом Черчесовым в «Амкаре»?

    – Его манера общения с футболистами и штабом не всем может нравиться, потому что он жесткий человек и тренер.

    Но это очень хороший специалист с сильной группой помощников. И у меня нет сомнений в том, что он достоин тренировать сборную России.

    Свой класс он подтверждал и тогда в Перми. У нас была команда уровня второй половины таблицы, но мы выступали очень хорошо и поднимались на шестое-седьмое место.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2047

      river31 1 час назад

      Нравится, не нравится... Что за бред. В сборной ты должен слушать тренера, а жесткость с нашей сборной не лишняя будет. ИМХО.

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      Рейтинг: +1871

      prtcs 1 час назад

      Друг. друга стоите

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