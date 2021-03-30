Дивеев: «Рамос и ван Дейк – эталон защитника для меня»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев назвал двух игроков, выступающих на его позиции, с которых он берет пример.
– Кто для тебя эталон защитника?
– Ван Дейк и Серхио Рамос.
– Скоро их команды сыграют друг против друга в Лиге чемпионов. За кого будешь болеть?
– Ни за кого не болею, только за красивый футбол. Сейчас уже нет ни к кому привязанности.
- В текущем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 23 матча, забил один гол и сделал два ассиста.
- «Реал» и «Ливерпуль» сыграют друг с другом в ЛЧ 6 и 14 апреля.
Источник: Sport24