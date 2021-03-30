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    Дивеев: «Рамос и ван Дейк – эталон защитника для меня»

    Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев назвал двух игроков, выступающих на его позиции, с которых он берет пример.

    – Кто для тебя эталон защитника?

    – Ван Дейк и Серхио Рамос.

    – Скоро их команды сыграют друг против друга в Лиге чемпионов. За кого будешь болеть?

    – Ни за кого не болею, только за красивый футбол. Сейчас уже нет ни к кому привязанности.

    • В текущем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 23 матча, забил один гол и сделал два ассиста.
    • «Реал» и «Ливерпуль» сыграют друг с другом в ЛЧ 6 и 14 апреля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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