Дивеев: «Рамос и ван Дейк – эталон защитника для меня»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев назвал двух игроков, выступающих на его позиции, с которых он берет пример.

– Кто для тебя эталон защитника?

– Ван Дейк и Серхио Рамос.

– Скоро их команды сыграют друг против друга в Лиге чемпионов. За кого будешь болеть?

– Ни за кого не болею, только за красивый футбол. Сейчас уже нет ни к кому привязанности.