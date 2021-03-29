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  • ЭСК РФС поддержала решение засчитать первый гол «Ростова» в ворота «Ротора». Карпин говорил, что там был фол

ЭСК РФС поддержала решение засчитать первый гол «Ростова» в ворота «Ротора». Карпин говорил, что там был фол

29 марта 2021, 23:59
10

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение по спорному эпизоду из матча 23-го тура РПЛ между «Ротором» и «Ростовом» (0:4).

«Судья правильно засчитал гол в ворота «Ротора» на 41-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что после контакта с рукой Осипенко мяч в ворота «Ротора» забит спустя несколько активных действий игроков атакующей команды.

С целью унификации подобных эпизодов, УЕФА выпустил разъяснение, касающееся термина «незамедлительно», которое также принято в отдельных европейских национальных чемпионатах. Под незамедлительностью создания возможности забить гол в данном случае понимается не более двух действий (передач, ударов, обводок игрока соперника и т.п.), произошедших непосредственно после касания руки партнера по команде.

Комиссия считает, что попадание мяча в ворота «Ротора» после трех ударов в створ не свидетельствует о незамедлительно полученном командой преимуществе, несмотря на общую скоротечность игрового эпизода«, – говорится в объяснении ЭСК.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Ротор Ростов Осипенко Максим Гигович Армин
Комментарии (10)
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Дядя Серёжа
1617066849
ЭСК РФС, признало бы честным и гол Марадоны
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1617075158
ЭСК признаёт 99% судейских решений в РПЛ, даже самых бредовых, потому что, если они будут выносить адекватные решения, действующих судей в РПЛ не останется, все будут дисквалифицированы.
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general.lizyukov
1617084462
Нормально так, устроили бы волейбольный перепас в штрафной, потом пару касаний ногами - и всё впо правилам )))
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Roma56
1617084463
Еще и делают вид какой то деятельности, эпизоды что то там разбирают. Прикормыши проклятые.
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paracetamol
1617095073
Керней занимаются, то считаю, то не считают! Когда кому как выгодно.
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