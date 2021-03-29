ЭСК РФС поддержала решение засчитать первый гол «Ростова» в ворота «Ротора». Карпин говорил, что там был фол

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение по спорному эпизоду из матча 23-го тура РПЛ между «Ротором» и «Ростовом» (0:4).

Речь идет о первом голе донской команды – его забил Армин Гигович .

. Перед этим мяч попал в руку игроку «Ростова» Максиму Осипенко .

. После матча главный тренер Валерий Карпин признал, что этот гол нельзя было засчитывать.

«Судья правильно засчитал гол в ворота «Ротора» на 41-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что после контакта с рукой Осипенко мяч в ворота «Ротора» забит спустя несколько активных действий игроков атакующей команды.

С целью унификации подобных эпизодов, УЕФА выпустил разъяснение, касающееся термина «незамедлительно», которое также принято в отдельных европейских национальных чемпионатах. Под незамедлительностью создания возможности забить гол в данном случае понимается не более двух действий (передач, ударов, обводок игрока соперника и т.п.), произошедших непосредственно после касания руки партнера по команде.

Комиссия считает, что попадание мяча в ворота «Ротора» после трех ударов в створ не свидетельствует о незамедлительно полученном командой преимуществе, несмотря на общую скоротечность игрового эпизода«, – говорится в объяснении ЭСК.