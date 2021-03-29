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    ЭСК РФС поддержала решение засчитать первый гол «Ростова» в ворота «Ротора». Карпин говорил, что там был фол

    Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение по спорному эпизоду из матча 23-го тура РПЛ между «Ротором» и «Ростовом» (0:4).

    «Судья правильно засчитал гол в ворота «Ротора» на 41-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что после контакта с рукой Осипенко мяч в ворота «Ротора» забит спустя несколько активных действий игроков атакующей команды.

    С целью унификации подобных эпизодов, УЕФА выпустил разъяснение, касающееся термина «незамедлительно», которое также принято в отдельных европейских национальных чемпионатах. Под незамедлительностью создания возможности забить гол в данном случае понимается не более двух действий (передач, ударов, обводок игрока соперника и т.п.), произошедших непосредственно после касания руки партнера по команде.

    Комиссия считает, что попадание мяча в ворота «Ротора» после трех ударов в створ не свидетельствует о незамедлительно полученном командой преимуществе, несмотря на общую скоротечность игрового эпизода«, – говорится в объяснении ЭСК.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    29.03.2021 23:59
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