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    «Манчестер Сити» установит в честь Агуэро статую возле стадиона

    «Манчестер Сити» подтвердил уход нападающего Серхио Агуэро ближайшим летом.

    В честь аргентинца будет установлена статуя возле домашнего стадиона команды. Аналогичным образом клуб планирует отметить вклад бывших игроков Венсана Компани и Давида Сильвы. Работа над скульптурами бельгийца и испанца уже ведется.

    Также в клубной академии будет установлена специальная мозаика, посвященная 32-летнему форварду.

    • Агуэро выступает за «Сити» с июля 2011 года.
    • В его активе 257 голов и 73 ассиста в 384 матчах.
    • Серхио выиграл с командой 13 трофеев.

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    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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