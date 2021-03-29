«Манчестер Сити» установит в честь Агуэро статую возле стадиона

«Манчестер Сити» подтвердил уход нападающего Серхио Агуэро ближайшим летом.

В честь аргентинца будет установлена статуя возле домашнего стадиона команды. Аналогичным образом клуб планирует отметить вклад бывших игроков Венсана Компани и Давида Сильвы. Работа над скульптурами бельгийца и испанца уже ведется.

Также в клубной академии будет установлена специальная мозаика, посвященная 32-летнему форварду.