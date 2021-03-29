«Манчестер Сити» установит в честь Агуэро статую возле стадиона

«Манчестер Сити» подтвердил уход нападающего Серхио Агуэро ближайшим летом.
В честь аргентинца будет установлена статуя возле домашнего стадиона команды. Аналогичным образом клуб планирует отметить вклад бывших игроков Венсана Компани и Давида Сильвы. Работа над скульптурами бельгийца и испанца уже ведется.
Также в клубной академии будет установлена специальная мозаика, посвященная 32-летнему форварду.
- Агуэро выступает за «Сити» с июля 2011 года.
- В его активе 257 голов и 73 ассиста в 384 матчах.
- Серхио выиграл с командой 13 трофеев.
Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»