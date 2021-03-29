Sport24: Олич еще не подписал соглашение с ЦСКА. Хорват не сможет находиться на скамейке в матче с «Тамбовом» без контракта

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич еще не подписал соглашение с московским клубом, сообщает Sport24.

ЦСКА до сих пор не заявил 41-летнего хорвата в качестве нового главного тренера клуба. В соответствии с регламентом по лицензированию, если ЦСКА не подпишет контракт с Оличем до матча с «Тамбовом» (4 апреля), хорват не сможет быть заявлен главным тренером и находиться на скамейке во время игры.