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    Sport24: Олич еще не подписал соглашение с ЦСКА. Хорват не сможет находиться на скамейке в матче с «Тамбовом» без контракта

    Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич еще не подписал соглашение с московским клубом, сообщает Sport24.

    ЦСКА до сих пор не заявил 41-летнего хорвата в качестве нового главного тренера клуба. В соответствии с регламентом по лицензированию, если ЦСКА не подпишет контракт с Оличем до матча с «Тамбовом» (4 апреля), хорват не сможет быть заявлен главным тренером и находиться на скамейке во время игры.

    • По информации «Чемпионата», штаб Олича в ЦСКА пополнится двумя помощниками
    • Будучи футболистом, он выступал за москвичей с 2003 по 2006 год.
    • Столичная команда идет на пятом месте в таблице РПЛ по итогам 23 туров.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +12339

      JTherry 59 минут назад

      с нынешним Тамбовом можно и без тренера играть...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16511

      vladimir-7 > JTherry 28 минут назад

      "Чемпионат" утвердительно написал, что Олич подписал
      контракт, в крайнем случае, будет руководить с трибуны.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12339

      JTherry > vladimir-7 16 минут назад

      Sport24 сгущает краски или Дима Егоров тупит...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1601

      altezzik 1 час назад

      Санта-Барбара

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