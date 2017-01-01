Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Бородюк – после поражения от «Томи»: «Поблагодарил игроков «Торпедо» за проделанную работу»

    Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк подвел итог матча 33-го тура ФНЛ против «Томи» (0:1). Единственный мяч был забит во втором тайме.

    «Зашел в раздевалку, поблагодарил ребят за проделанную работу. Да, сегодня, может быть, у нас были определенные ошибки в техническом исполнении. Но сейчас вырисовывается тот определенный потенциал игроков, на который мы хотим обратить внимание. Были у нас хорошие подходы, могли забить. Не хватало последней передачи», – сказал Бородюк.

    • Это был 1-й выездной матч «Торпедо» после возвращения Бородюка.
    • Москвичи идут в 3 очках от зоны переходных матчей.
    • «Томь» занимает место в зоне вылета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Томи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6462

      САДЫЧОК 53 минуты назад

      Всегда говорил , что Бородюк лизоблуд и лузер , а также не хороший человек ! Результат скоро увидим , его не компетентности ! Это не последнее поражение от аутсайдера.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83975
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru