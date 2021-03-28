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  • Бородюк – после поражения от «Томи»: «Поблагодарил игроков «Торпедо» за проделанную работу»

Бородюк – после поражения от «Томи»: «Поблагодарил игроков «Торпедо» за проделанную работу»

28 марта 2021, 14:46
1

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк подвел итог матча 33-го тура ФНЛ против «Томи» (0:1). Единственный мяч был забит во втором тайме.

«Зашел в раздевалку, поблагодарил ребят за проделанную работу. Да, сегодня, может быть, у нас были определенные ошибки в техническом исполнении. Но сейчас вырисовывается тот определенный потенциал игроков, на который мы хотим обратить внимание. Были у нас хорошие подходы, могли забить. Не хватало последней передачи», – сказал Бородюк.

  • Это был 1-й выездной матч «Торпедо» после возвращения Бородюка.
  • Москвичи идут в 3 очках от зоны переходных матчей.
  • «Томь» занимает место в зоне вылета.

Источник: ютуб-канал «Томи»
Россия. ФНЛ Томь Торпедо Бородюк Александр
Комментарии (1)
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САДЫЧОК
1616937444
Всегда говорил , что Бородюк лизоблуд и лузер , а также не хороший человек ! Результат скоро увидим , его не компетентности ! Это не последнее поражение от аутсайдера.
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