Бородюк – после поражения от «Томи»: «Поблагодарил игроков «Торпедо» за проделанную работу»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк подвел итог матча 33-го тура ФНЛ против «Томи» (0:1). Единственный мяч был забит во втором тайме.

«Зашел в раздевалку, поблагодарил ребят за проделанную работу. Да, сегодня, может быть, у нас были определенные ошибки в техническом исполнении. Но сейчас вырисовывается тот определенный потенциал игроков, на который мы хотим обратить внимание. Были у нас хорошие подходы, могли забить. Не хватало последней передачи», – сказал Бородюк.