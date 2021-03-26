Оздоев вернулся в общую группу сборной России. Ионов пропустил предыгровую тренировку

Сборная России провела предыгровую тренировку в Сочи перед матчем 2-го тура отбора ЧМ-2022 со Словенией.
В общей группе тренировались все футболисты, кроме полузащитника «Ростова» Алексея Ионова. Сообщается, что он проходит физиотерапевтические процедуры в отеле. Решение о его участии в ближайших матчах будет принято после дополнительного обследования.
Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев, пропускавший матч с Мальтой из-за мышечной травмы, вернулся в общую группу.
- Матч Россия – Словения состоится в субботу, 27 марта.
- Словения в первом туре отбора победила Хорватию (1:0).
- Россия обыграла Мальту со счетом 3:1.
Источник: «Матч ТВ»