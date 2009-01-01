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    Оздоев вернулся в общую группу сборной России. Ионов пропустил предыгровую тренировку

    Сборная России провела предыгровую тренировку в Сочи перед матчем 2-го тура отбора ЧМ-2022 со Словенией.

    В общей группе тренировались все футболисты, кроме полузащитника «Ростова» Алексея Ионова. Сообщается, что он проходит физиотерапевтические процедуры в отеле. Решение о его участии в ближайших матчах будет принято после дополнительного обследования.

    Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев, пропускавший матч с Мальтой из-за мышечной травмы, вернулся в общую группу.

    • Матч Россия – Словения состоится в субботу, 27 марта.
    • Словения в первом туре отбора победила Хорватию (1:0).
    • Россия обыграла Мальту со счетом 3:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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