Оздоев вернулся в общую группу сборной России. Ионов пропустил предыгровую тренировку

Сборная России провела предыгровую тренировку в Сочи перед матчем 2-го тура отбора ЧМ-2022 со Словенией.

В общей группе тренировались все футболисты, кроме полузащитника «Ростова» Алексея Ионова. Сообщается, что он проходит физиотерапевтические процедуры в отеле. Решение о его участии в ближайших матчах будет принято после дополнительного обследования.

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев, пропускавший матч с Мальтой из-за мышечной травмы, вернулся в общую группу.