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    Отбор ЧМ-2022. Португалия минимально победила Азербайджан, Сербия обыграла Ирландию

    Действующий чемпион Европы Португалия стартовала в отборе ЧМ-2022 с победы над Азербайджаном. Единственный забитый мяч – автогол.

    Сборная Сербии оказалась сильнее Ирландии. Дубль оформил форвард «Фулхэма» Александар Митрович.

    Сборная Ирландии впервые с 1976 года проиграла стартовый матч отбора чемпионата мира.

    Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа А

    Сербия – Ирландия – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Брауне, 18; 1:1 – Влахович, 40; 2:1 – Митрович, 69; 3:1 – Митрович, 75; 3:2 – Коллинс, 86.

    Португалия – Азербайджан – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Медведев, 36 (в свои ворота).

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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