Отбор ЧМ-2022. Португалия минимально победила Азербайджан, Сербия обыграла Ирландию

Действующий чемпион Европы Португалия стартовала в отборе ЧМ-2022 с победы над Азербайджаном. Единственный забитый мяч – автогол.
Сборная Сербии оказалась сильнее Ирландии. Дубль оформил форвард «Фулхэма» Александар Митрович.
Сборная Ирландии впервые с 1976 года проиграла стартовый матч отбора чемпионата мира.
Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа А
Голы: 0:1 – Брауне, 18; 1:1 – Влахович, 40; 2:1 – Митрович, 69; 3:1 – Митрович, 75; 3:2 – Коллинс, 86.
Португалия – Азербайджан – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Медведев, 36 (в свои ворота).
Источник: Бомбардир.ру