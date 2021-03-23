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Олич официально ушел из сборной Хорватии

23 марта 2021, 21:59

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич официально покинул тренерский штаб сборной Хорватии.

«Бывший футболист сборной Хорватии Ивица Олич – новый главный тренер ЦСКА. Он покидает тренерский штаб сборной в статусе финалиста чемпионата мира.

Желаем ему успеха в России вместе с Николо Влашичем!» – написала пресс-служба Хорватского футбольного союза в твиттере.

  • ЦСКА по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Олич сменил на посту тренера команды Виктора Гончаренко.

Источник: твиттер Хорватского футбольного союза
Россия. Премьер-лига Хорватия ЦСКА Олич Ивица
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