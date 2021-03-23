Олич официально ушел из сборной Хорватии

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич официально покинул тренерский штаб сборной Хорватии.
«Бывший футболист сборной Хорватии Ивица Олич – новый главный тренер ЦСКА. Он покидает тренерский штаб сборной в статусе финалиста чемпионата мира.
Желаем ему успеха в России вместе с Николо Влашичем!» – написала пресс-служба Хорватского футбольного союза в твиттере.
- ЦСКА по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Олич сменил на посту тренера команды Виктора Гончаренко.
Источник: твиттер Хорватского футбольного союза