Олич официально ушел из сборной Хорватии

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич официально покинул тренерский штаб сборной Хорватии.

«Бывший футболист сборной Хорватии Ивица Олич – новый главный тренер ЦСКА. Он покидает тренерский штаб сборной в статусе финалиста чемпионата мира.

Желаем ему успеха в России вместе с Николо Влашичем!» – написала пресс-служба Хорватского футбольного союза в твиттере.