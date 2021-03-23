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    Отец Захаряна: «Пусть сам выбирает сборную. И Армения – наша родина, и Россия»

    Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал о выборе сборной для сына.

    «Пусть сам решает. И Армения – наша родина, и Россия. Я не буду вмешиваться. Сейчас он играет за молодежную сборную России. Думаю, если все сложится, он будет играть за сборную России. Но забегать вперед не хочется… Пусть пока играет, забивает, растет», – цитирует Захаряна Sport24.

    • С 2017 года хавбек находится в системе «Динамо».
    • Британская газета The Guardian включила россиянина в топ-60 лучших игроков 2003 года рождения.
    • В текущем сезоне РПЛ он забил один гол и сделал два ассиста в пяти матчах.

    Отец Захаряна: «В «Зените» сказали, что взять Арсена не получается. Мы плюнули и ушли»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12227

      KLIM777 1 час назад

      ахахахаха пистец. Он не отыграл ни одного сезона на высоком уровне, уже сборную выбирают. ох уж эти носатые.

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      Рейтинг: +2414

      Fusballer 1 час назад

      Надо в Европу попробовать перебраться. Благо, есть пример Кузяева.

      0
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      Рейтинг: +2550

      AZ 1 час назад

      Я думаю верный выбор был бы - Армения.. Все же он армянин, живущий в России... Мхитарян вот тоже много где живет, но все же выбрал свою родину... А наша сборная и так уже как салат Оливье... Все подряд...

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      Рейтинг: +781

      Хейтер Аларм > AZ 1 час назад

      Так он в России родился и вырос, это тоже самое, что всех французских, английских и немецких н е г р о в отправить играть за сборные Мали, Камеруна, Габона и тд

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      Рейтинг: +2550

      AZ > Хейтер Аларм 1 час назад

      Мхитарян тоже жил во Франции с рождения, до смерти отца.. Раньше все по другому было, черные играют за африку, армяне за армению, русские за Россию... А щас гражданство приняли и вперед... **** сплошной... У нас теперь и Депардье русский!

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