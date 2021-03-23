Отец Захаряна: «Пусть сам выбирает сборную. И Армения – наша родина, и Россия»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал о выборе сборной для сына.

«Пусть сам решает. И Армения – наша родина, и Россия. Я не буду вмешиваться. Сейчас он играет за молодежную сборную России. Думаю, если все сложится, он будет играть за сборную России. Но забегать вперед не хочется… Пусть пока играет, забивает, растет», – цитирует Захаряна Sport24.

С 2017 года хавбек находится в системе «Динамо».

Британская газета The Guardian включила россиянина в топ-60 лучших игроков 2003 года рождения.

В текущем сезоне РПЛ он забил один гол и сделал два ассиста в пяти матчах.

Отец Захаряна: «В «Зените» сказали, что взять Арсена не получается. Мы плюнули и ушли»