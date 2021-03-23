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  • Отец Захаряна: «В «Зените» сказали, что взять Арсена не получается. Мы плюнули и ушли»

Отец Захаряна: «В «Зените» сказали, что взять Арсена не получается. Мы плюнули и ушли»

23 марта 2021, 10:29
16

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал о несостоявшемся переходе сына в «Зенит».

«Сначала «Зенит» хотел взять его без просмотра. Мы приехали, но все затянулось. Мне сказали, что взять его не получается, позвали в какую-то другую питерскую команду. Мы плюнули и ушли. Может, это и к лучшему.

Этот отказ от «Зенита» только закалил Арсена. Мы вернулись в Самару, и Арсен стал заниматься в «Крыльях». Сказал, что пока останется дома. Он играл в составе на год старше, с 2002-м годом. Потом снова вернулся в академию Коноплева, потому что его позвал первый тренер - Владимир Королев», – приводит слова Захаряна Sport24.

  • С 2017 года хавбек находится в системе «Динамо».
  • Британская газета The Guardian включила россиянина в топ-60 лучших игроков 2003 года рождения.
  • В текущем сезоне РПЛ он забил один гол и сделал два ассиста в пяти матчах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Захарян Арсен
Комментарии (16)
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AZ
1616484860
смысл было вообще в зенит идти в 17 лет? Играть в дубле?? Хотя нет... Бабки ж на первом месте...
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zra78
1616486654
Теперь одни новости про него,вот не буду слишком категоричен ,но процентов 99 в ближайшем будущем мы его и не вспомним
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Дядя Серёжа
1616487959
Зенит - это не пуп футбола и даже, к сожалению, не задница. Зенит - это очередной прыщ, живёт пока не выдавят.
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Вомбат
1616488586
Увидеть талант в ребенке 11 лет -- именно столько было Арсену Захаряну, когда отец привез его в Академию Зенита -- невозможно. Таких примеров масса, а обратных -- единицы. Поэтому лично мне неинтересно, в какую именно футбольную школу отец возил из Самары своего малыша 7 лет назад.
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petrucho-spb
1616491611
Желающих много. а попадают единицы. Но плевать в колодец не стоит, кто знает как судьба повернётся.
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Hektor 84
1616497179
Послали дрочильню)))
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порт
1616511235
анасрать на вас.
Ответить
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