Отец Захаряна: «В «Зените» сказали, что взять Арсена не получается. Мы плюнули и ушли»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал о несостоявшемся переходе сына в «Зенит».

«Сначала «Зенит» хотел взять его без просмотра. Мы приехали, но все затянулось. Мне сказали, что взять его не получается, позвали в какую-то другую питерскую команду. Мы плюнули и ушли. Может, это и к лучшему.

Этот отказ от «Зенита» только закалил Арсена. Мы вернулись в Самару, и Арсен стал заниматься в «Крыльях». Сказал, что пока останется дома. Он играл в составе на год старше, с 2002-м годом. Потом снова вернулся в академию Коноплева, потому что его позвал первый тренер - Владимир Королев», – приводит слова Захаряна Sport24.