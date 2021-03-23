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    Отец Захаряна: «В «Зените» сказали, что взять Арсена не получается. Мы плюнули и ушли»

    Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал о несостоявшемся переходе сына в «Зенит».

    «Сначала «Зенит» хотел взять его без просмотра. Мы приехали, но все затянулось. Мне сказали, что взять его не получается, позвали в какую-то другую питерскую команду. Мы плюнули и ушли. Может, это и к лучшему.

    Этот отказ от «Зенита» только закалил Арсена. Мы вернулись в Самару, и Арсен стал заниматься в «Крыльях». Сказал, что пока останется дома. Он играл в составе на год старше, с 2002-м годом. Потом снова вернулся в академию Коноплева, потому что его позвал первый тренер - Владимир Королев», – приводит слова Захаряна Sport24.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4465

      Дядя Серёжа 1 минуту назад

      Зенит - это не пуп футбола и даже, к сожалению, не задница.
      Зенит - это очередной прыщ, живёт пока не выдавят.

      0
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      Рейтинг: +28024

      zra78 22 минуты назад

      Теперь одни новости про него,вот не буду слишком категоричен ,но процентов 99 в ближайшем будущем мы его и не вспомним

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      Рейтинг: +111

      Руслан ДСЛЦЗ > zra78 13 минут назад

      Но Миранчак же норм играет, он вроде тоже в возрасте Захаряна начал или только локомотив имеет право на таланты?)))

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      Рейтинг: +2545

      AZ 52 минуты назад

      смысл было вообще в зенит идти в 17 лет? Играть в дубле?? Хотя нет... Бабки ж на первом месте...

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      Рейтинг: +4485

      Давид59 > AZ 45 минут назад

      Дубля уже нет. В Зените-2. А что тут плохого? Первая команда всегда имеет право заявить его, если покажет себя.

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      Рейтинг: +2545

      AZ > Давид59 35 минут назад

      Плохо в том, что в Динамо он играет на постоянной основе, прогрессирует, показывает свои лидерские качества... Что еще нужно в таком возрасте? ... А что он сейчас будет делать в Зените? Прочно сидеть на лавке (и то не факт, что он сможет быть вообще в заявке), ибо конкуренция гораздо выше.. А чтобы стать конкурентоспособным, ему необходимо еще на уровне поиграть ни один год...

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