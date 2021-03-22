«Ротор» подтвердил вхождение сына Семина в тренерский штаб команды

Андрей Семин, сын бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, будет работать в «Роторе».
Волгоградский клуб подтвердил, что 51-летний специалист вошел в тренерский штаб Юрия Батуренко.
Помимо Семина-младшего помогать новому тренеру «Ротора» будут Хасанби Биджиев, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак.
- «Ротор» занимает 13-е место в таблице РПЛ после 23 туров.
- Батуренко в субботу сменил уволенного Александра Хацкевича.
- Последним клубом Андрея Семина была эстонская «Нарва-Транс».
Источник: Официальный сайт «Ротора»