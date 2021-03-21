Примера. «Валенсия» без Черышева победила «Гранаду» и другие результаты

Завершились еще три матча 28-го тура испанской Примеры.
«Хетафе» сыграл вничью с «Эльче» со счетом 1:1.
«Валенсия» на «Месталье» взяла верх над четвертьфиналистом ЛЕ «Гранадой». Российский полузащитник Денис Черышев игру пропустил.
«Вильярреал» на своем поле победил «Кадис».
Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур
Голы: 0:1 – Милла, 20; 1:1 – Унал, 61.
Валенсия – Гранада – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Васс, 4; 2:0 – Санчес, 66; 2:1 – Сольдадо, 90.
Вильярреал – Кадис – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Морено (с пенальти), 5; 2:0 – Бакка, 67; 2:1 – Алекс, 69.
Источник: «Бомбардир»