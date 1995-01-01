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    Примера. «Валенсия» без Черышева победила «Гранаду» и другие результаты

    Завершились еще три матча 28-го тура испанской Примеры.

    «Хетафе» сыграл вничью с «Эльче» со счетом 1:1.

    «Валенсия» на «Месталье» взяла верх над четвертьфиналистом ЛЕ «Гранадой». Российский полузащитник Денис Черышев игру пропустил.

    «Вильярреал» на своем поле победил «Кадис».

    Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

    Хетафе – Эльче – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Милла, 20; 1:1 – Унал, 61.

    Валенсия – Гранада – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Васс, 4; 2:0 – Санчес, 66; 2:1 – Сольдадо, 90.

    Вильярреал – Кадис – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Морено (с пенальти), 5; 2:0 – Бакка, 67; 2:1 – Алекс, 69.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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