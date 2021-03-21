Сульшер сообщил о переговорах с Кавани по продлению контракта

«Манчестер Юнайтед» готов оставить форварда Эдинсона Кавани и на следующий сезон. О переговорах о продлении истекающего контракта сообщил главный тренер клуба Уле-Гуннар Сульшер.

«Мы в переговорах с Эдди. Он один из лучших форвардов. У нас хороший диалог. Нам нужен голеадор», – сказал Сульшер.

Контракт, который истечет летом, предусматривает опцию продления на год по согласию сторон.

В текущем сезоне АПЛ Кавани провел 18 матчей, забил 6 голов.

«Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 2-м.

Отец Кавани: «Сыну некомфортно в Англии. Он хочет вернуться в Южную Америку и играть за «Боку»