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    Сульшер сообщил о переговорах с Кавани по продлению контракта

    «Манчестер Юнайтед» готов оставить форварда Эдинсона Кавани и на следующий сезон. О переговорах о продлении истекающего контракта сообщил главный тренер клуба Уле-Гуннар Сульшер.

    «Мы в переговорах с Эдди. Он один из лучших форвардов. У нас хороший диалог. Нам нужен голеадор», – сказал Сульшер.

    • Контракт, который истечет летом, предусматривает опцию продления на год по согласию сторон.
    • В текущем сезоне АПЛ Кавани провел 18 матчей, забил 6 голов.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 2-м.

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    Источник: Goal

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