Отец Кавани: «Сыну некомфортно в Англии. Он хочет вернуться в Южную Америку и играть за «Боку»

Луис Кавани, отец форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, подтвердил информацию о возможном переходе сына в «Боку Хуниорс».

«Моему сыну некомфортно в Англии. Он хочет вернуться в Южную Америку и завершить карьеру та, чтобы быть рядом с семьей. Эдинсон хочет играть за «Боку», он часто разговаривает с Рикельме», – цитирует Луиса Кавани TyC Sports.