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    Отец Кавани: «Сыну некомфортно в Англии. Он хочет вернуться в Южную Америку и играть за «Боку»

    Луис Кавани, отец форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, подтвердил информацию о возможном переходе сына в «Боку Хуниорс».

    «Моему сыну некомфортно в Англии. Он хочет вернуться в Южную Америку и завершить карьеру та, чтобы быть рядом с семьей. Эдинсон хочет играть за «Боку», он часто разговаривает с Рикельме», – цитирует Луиса Кавани TyC Sports.

    • Кавани перешел в «МЮ» в октябре. Его контракт с клубом истекает этим летом.
    • В активе форварда семь голов и два ассиста в 25 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: TyC Sports

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    Сегодня, 21:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3814

      solodealer 29 минут назад

      Чивито не того калибру?)))

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