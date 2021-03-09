Отец Кавани: «Сыну некомфортно в Англии. Он хочет вернуться в Южную Америку и играть за «Боку»

Луис Кавани, отец форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, подтвердил информацию о возможном переходе сына в «Боку Хуниорс».
«Моему сыну некомфортно в Англии. Он хочет вернуться в Южную Америку и завершить карьеру та, чтобы быть рядом с семьей. Эдинсон хочет играть за «Боку», он часто разговаривает с Рикельме», – цитирует Луиса Кавани TyC Sports.
- Кавани перешел в «МЮ» в октябре. Его контракт с клубом истекает этим летом.
- В активе форварда семь голов и два ассиста в 25 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
Источник: TyC Sports