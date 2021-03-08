Кавани близок к переходу в «Боку Хуниорс»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани собирается продолжить карьеру в Аргентине.

По информации Mundo Deportivo, футболист находится на продвинутой стадии переговоров о летнем переходе в «Боку Хуниорс».

34-летний уругваец не намерен продлевать контракт с английским клубом и планирует по окончании сезона сменить команду.