Кавани близок к переходу в «Боку Хуниорс»

Жаль Кавани очень сильный игрок мог бы еще поиграть в европпе
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани собирается продолжить карьеру в Аргентине.
По информации Mundo Deportivo, футболист находится на продвинутой стадии переговоров о летнем переходе в «Боку Хуниорс».
34-летний уругваец не намерен продлевать контракт с английским клубом и планирует по окончании сезона сменить команду.
- Кавани перешел в «МЮ» в октябре.
- В активе форварда семь голов и два ассиста в 25 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.