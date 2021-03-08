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    Кавани близок к переходу в «Боку Хуниорс»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани собирается продолжить карьеру в Аргентине.

    По информации Mundo Deportivo, футболист находится на продвинутой стадии переговоров о летнем переходе в «Боку Хуниорс».

    34-летний уругваец не намерен продлевать контракт с английским клубом и планирует по окончании сезона сменить команду.

    • Кавани перешел в «МЮ» в октябре.
    • В активе форварда семь голов и два ассиста в 25 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -779

      СуперПАВ9 37 минут назад

      Жаль Кавани очень сильный игрок мог бы еще поиграть в европпе

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